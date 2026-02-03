DAX24.740 -0,2%Est505.992 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8800 -0,6%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.486 +0,7%Euro1,1827 +0,1%Öl67,14 -1,0%Gold5.080 +2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Zalando ZAL111 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Novo Nordisk mit Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- DroneShield, SAP, Nintendo, PayPal, Gold, SuperMicro im Fokus
Top News
Online-Seminar: Female Finance - Dein Start an der Börse Online-Seminar: Female Finance - Dein Start an der Börse
Infineon-Aktie rutscht ins Minus: Infineon erhöht Investitionen wegen starker KI-Nachfrage - Erwartungen übertroffen Infineon-Aktie rutscht ins Minus: Infineon erhöht Investitionen wegen starker KI-Nachfrage - Erwartungen übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt PVA Tepla auf 'Buy' - Ziel 31 Euro

04.02.26 09:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PVA TePla AG
22,68 EUR -2,64 EUR -10,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA TePla mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialanlagenbauer beispielsweise für die Kristallzüchtung in der Halbleiterbranche habe im vierten Quartal durchwachsen abgeschnitten, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch. Dabei habe der Auftragseingang die Erwartungen um 50 Prozent übertroffen. Den Ausblick auf 2026 sieht Hesse allerdings als negative Überraschung./ag/ajx

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 01:54 / ET

Ausgewählte Hebelprodukte auf PVA TePla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PVA TePla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu PVA TePla AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PVA TePla AG

DatumRatingAnalyst
09:01PVA TePla BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026PVA TePla BuyDeutsche Bank AG
23.01.2026PVA TePla BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2026PVA TePla BuyJefferies & Company Inc.
27.11.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:01PVA TePla BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026PVA TePla BuyDeutsche Bank AG
23.01.2026PVA TePla BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2026PVA TePla BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025PVA TePla KaufenSMC Research
DatumRatingAnalyst
27.11.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
27.10.2025PVA TePla HaltenSMC Research
09.09.2025PVA TePla HaltenSMC Research
13.08.2025PVA TePla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.01.2025PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.11.2024PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.09.2024PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.09.2024PVA TePla SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.03.2018PVA TePla VerkaufenSMC Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PVA TePla AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen