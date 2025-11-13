DAX24.400 +0,1%Est505.816 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,06 +3,3%Nas23.406 -0,3%Bitcoin89.309 +2,0%Euro1,1612 +0,2%Öl62,54 -0,2%Gold4.235 +0,9%
Ebitda vervielfacht

Mutares-Aktie freundlich: Portfolioumbau sorgt für kräftigen Gewinnanstieg

13.11.25 09:34 Uhr
Mutares-Aktie höher: Schwarze Zahlen dank Umschichtung im Portfolio - Teilverkauf von Steyr-Aktien | finanzen.net

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares hat in den ersten neun Monaten deutlich mehr Umsatz und Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mutares
28,10 EUR 1,80 EUR 6,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Steyr Motors
46,00 EUR -0,30 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dabei profitierte die Beteiligungsgesellschaft von einem regen Portfolioumbau, wie etwa dem Teilausstieg beim österreichischen Motorenhersteller Steyr, dessen Aktien zwischenzeitlich massiv von der Fantasie rund ums Trendthema Rüstung profitiert hatten. Der Erlös sei in den ersten neun Monaten um mehr als ein Fünftel auf gut 4,7 Milliarden Euro geklettert, teilte Mutares am Donnerstag in München mit.

Wer­bung

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) schwoll auf 720,3 Millionen Euro an, nachdem im Vorjahr hier noch 170,3 Millionen Euro zu Buche gestanden hatten. Unter dem Strich gelang die Rückkehr in die schwarzen Zahlen: Der Gewinn betrug Ende September 256,2 Millionen Euro nach minus 197,3 Millionen vor einem Jahr.

Die Mutares-Aktie notiert via XETRA zeitweise 4,15 Prozent fester bei 27,60 Euro.

/mne/mis

MÜNCHEN (dpa-AFX)

mehr Analysen