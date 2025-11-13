Mutares-Aktie freundlich: Portfolioumbau sorgt für kräftigen Gewinnanstieg
Die Beteiligungsgesellschaft Mutares hat in den ersten neun Monaten deutlich mehr Umsatz und Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Dabei profitierte die Beteiligungsgesellschaft von einem regen Portfolioumbau, wie etwa dem Teilausstieg beim österreichischen Motorenhersteller Steyr, dessen Aktien zwischenzeitlich massiv von der Fantasie rund ums Trendthema Rüstung profitiert hatten. Der Erlös sei in den ersten neun Monaten um mehr als ein Fünftel auf gut 4,7 Milliarden Euro geklettert, teilte Mutares am Donnerstag in München mit.
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) schwoll auf 720,3 Millionen Euro an, nachdem im Vorjahr hier noch 170,3 Millionen Euro zu Buche gestanden hatten. Unter dem Strich gelang die Rückkehr in die schwarzen Zahlen: Der Gewinn betrug Ende September 256,2 Millionen Euro nach minus 197,3 Millionen vor einem Jahr.
Die Mutares-Aktie notiert via XETRA zeitweise 4,15 Prozent fester bei 27,60 Euro.
/mne/mis
MÜNCHEN (dpa-AFX)
Name
Hebel
KO
Emittent
Name
Hebel
KO
Emittent
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Analysen zu Mutares
Datum
Rating
Analyst
12.08.2025
Mutares Buy
Jefferies & Company Inc.
17.06.2025
Mutares Buy
Warburg Research
30.04.2025
Mutares Buy
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.11.2024
Mutares Buy
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.10.2024
Mutares Buy
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
