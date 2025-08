Rechnungslegungsvorschriften

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares hat Ärger mit der deutschen Finanzaufsicht BaFin.

Es gebe konkrete Anhaltspunkte dafür, dass Mutares gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen habe, teilte die Behörde am Freitag mit. Daher habe sie am 23. Juli eine Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht zum Stichtag 31. Dezember 2023 eingeleitet. Anleger reagierten verschreckt: Die Mutares-Aktie verlor am Vormittag via XETRA zeitweise mehr als ein Fünftel an Wert.

Zuletzt lag ihr Kurs zuletzt mit knapp 20 Prozent im Minus bei 24,30 Euro. Damit hat sie ihre zwischenzeitlich erzielten Kursgewinne seit dem Jahreswechsel praktisch eingebüßt.

Die BaFin begründete die Prüfung damit, dass Angaben zur Restlaufzeit von Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen von Mutares möglicherweise fehlerhaft sind. Zudem seien Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung im zusammengefassten Lagebericht möglicherweise unvollständig. Die Lageberichterstattung müsste eine Beurteilung und Erläuterung der voraussichtlichen Entwicklung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft enthalten, schrieb die Behörde.

Schon im Frühjahr hatte Mutares Anleger an der Börse mit Bilanzproblemen geschockt. Da musste die Gesellschaft die Vorlage ihres testierten Konzern- und Jahresabschlusses für 2024 verschieben. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte habe ihre Arbeiten aufgrund "komplexer Sondersachverhalte" nicht planmäßig abschließen können, hieß es damals zur Begründung. Auch die Hauptversammlung wurde verschoben. Wegen der verspäteten Bilanzvorlage flog Mutares vorübergehend aus dem Kleinwerte-Index SDAX.

Im laufenden Jahr profitierte Mutares vom umfangreiche Verkauf von Anteilen am österreichischen Unternehmen Steyr. Bis Ende des Jahres will sich Mutares aus weiteren Unternehmen zurückziehen. Auf der anderen Seite hatte Mutares im ersten Quartal sechs Unternehmen übernommen, darunter Buderus Edelstahl und SMA Metalltechnik.

