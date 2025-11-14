Antivirale Medikamente

Cidara Therapeutics-Aktie verdoppelt sich: Milliardenübernahme durch Merck & Co

14.11.25 13:27 Uhr

Der US-Pharmakonzern Merck & Co will mit einer Milliardenübernahme sein Geschäft mit antiviralen Medikamenten stärken.

Man habe sich mit Cidara Therapeutics auf eine Übernahme für 221,50 US-Dollar in bar geeinigt, teilte Merck am Freitag mit. Damit ergebe sich ein Transaktionswert von 9,2 Milliarden Dollar (7,9 Mrd Euro). Mit CD388 verfügt Cidara den Angaben zufolge über ein Prüfpräparat in der zulassungsrelevanten Phase 3. Dabei handele es sich um ein langwirkendes, stammunabhängiges antivirales Mittel zur Vorbeugung von Influenza-Infektionen bei Personen mit erhöhtem Risiko bei einer Influenza. Wer­bung Wer­bung Der Aktienkurs von Cidara zeigt sich im vorbörslichen NASDAQ-Handel 103,55 Prozent im Plus bei 215,74 Dollar. Die Merck-Anteilsscheine notieren an der NYSE vorbörslich zeitweise 1,15 Prozent im Minus bei 91,87 US-Dollar. /mis/err/stk RAHWAY/SAN DIEGO (dpa-AFX)

