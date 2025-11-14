Cidara Therapeutics-Aktie verdoppelt sich: Milliardenübernahme durch Merck & Co
Der US-Pharmakonzern Merck & Co will mit einer Milliardenübernahme sein Geschäft mit antiviralen Medikamenten stärken.
Werte in diesem Artikel
Man habe sich mit Cidara Therapeutics auf eine Übernahme für 221,50 US-Dollar in bar geeinigt, teilte Merck am Freitag mit. Damit ergebe sich ein Transaktionswert von 9,2 Milliarden Dollar (7,9 Mrd Euro). Mit CD388 verfügt Cidara den Angaben zufolge über ein Prüfpräparat in der zulassungsrelevanten Phase 3. Dabei handele es sich um ein langwirkendes, stammunabhängiges antivirales Mittel zur Vorbeugung von Influenza-Infektionen bei Personen mit erhöhtem Risiko bei einer Influenza.
Der Aktienkurs von Cidara zeigt sich im vorbörslichen NASDAQ-Handel 103,55 Prozent im Plus bei 215,74 Dollar. Die Merck-Anteilsscheine notieren an der NYSE vorbörslich zeitweise 1,15 Prozent im Minus bei 91,87 US-Dollar.
/mis/err/stk
RAHWAY/SAN DIEGO (dpa-AFX)
Übrigens: Merck und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Merck News
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu Merck Co.
Analysen zu Merck Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.01.2020
|Merck Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.2019
|Merck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.2019
|Merck Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.01.2019
|Merck Market Perform
|BMO Capital Markets
|25.10.2018
|Merck Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.01.2019
|Merck Market Perform
|BMO Capital Markets
|25.10.2018
|Merck Conviction Buy List
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.2018
|Merck buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.04.2018
|Merck Overweight
|Barclays Capital
|31.07.2017
|Merck Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.01.2020
|Merck Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.2019
|Merck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.2019
|Merck Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.2018
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.2017
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.02.2013
|Merck verkaufen
|Morgan Stanley
|04.12.2006
|Merck underweight Korrektur
|aktiencheck.de
|21.08.2006
|Merck & Co underperform
|Evern Securities
|17.07.2006
|Merck & Co neues Kursziel
|Evern Securities
|12.06.2006
|Merck & Co underperform
|Evern Securities
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen