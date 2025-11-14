DAX23.623 -1,7%Est505.635 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,76 -5,3%Nas22.870 -2,3%Bitcoin81.407 -5,0%Euro1,1647 +0,1%Öl63,93 +1,3%Gold4.065 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Allianz 840400 Highland Critical Minerals A4193E Infineon 623100 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt weit zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
On Holding bleibt auf Wachstumskurs – Aktie vor charttechnischem Rebound! On Holding bleibt auf Wachstumskurs – Aktie vor charttechnischem Rebound!
Tesla-Aktie: Cybercab könnte doch Lenkrad und Pedale bekommen Tesla-Aktie: Cybercab könnte doch Lenkrad und Pedale bekommen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Antivirale Medikamente

Cidara Therapeutics-Aktie verdoppelt sich: Milliardenübernahme durch Merck & Co

14.11.25 13:27 Uhr
Cidara-Aktie explodiert an der NASDAQ: Übernahme durch Merck & Co! | finanzen.net

Der US-Pharmakonzern Merck & Co will mit einer Milliardenübernahme sein Geschäft mit antiviralen Medikamenten stärken.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck Co.
78,40 EUR -1,90 EUR -2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Man habe sich mit Cidara Therapeutics auf eine Übernahme für 221,50 US-Dollar in bar geeinigt, teilte Merck am Freitag mit. Damit ergebe sich ein Transaktionswert von 9,2 Milliarden Dollar (7,9 Mrd Euro). Mit CD388 verfügt Cidara den Angaben zufolge über ein Prüfpräparat in der zulassungsrelevanten Phase 3. Dabei handele es sich um ein langwirkendes, stammunabhängiges antivirales Mittel zur Vorbeugung von Influenza-Infektionen bei Personen mit erhöhtem Risiko bei einer Influenza.

Wer­bung

Der Aktienkurs von Cidara zeigt sich im vorbörslichen NASDAQ-Handel 103,55 Prozent im Plus bei 215,74 Dollar. Die Merck-Anteilsscheine notieren an der NYSE vorbörslich zeitweise 1,15 Prozent im Minus bei 91,87 US-Dollar.

/mis/err/stk

RAHWAY/SAN DIEGO (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Merck und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Merck Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Merck Co.

DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.01.2019Merck Market PerformBMO Capital Markets
25.10.2018Merck Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
23.04.2018Merck buyGoldman Sachs Group Inc.
05.04.2018Merck OverweightBarclays Capital
31.07.2017Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.01.2020Merck Sector PerformRBC Capital Markets
29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.01.2018Merck HoldJefferies & Company Inc.
24.11.2017Merck HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.02.2013Merck verkaufenMorgan Stanley
04.12.2006Merck underweight Korrekturaktiencheck.de
21.08.2006Merck & Co underperformEvern Securities
17.07.2006Merck & Co neues KurszielEvern Securities
12.06.2006Merck & Co underperformEvern Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen