Die Aktie von Highland Critical Minerals geriet nach einer langanhaltenden Rally am Donnerstag deutlich ins Wanken. Nutzen Anleger nun die tieferen Kurse und greifen am Freitag wieder zu?

• Highland Critical Minerals-Aktie verlor am Donnerstag mehr als die Hälfte ihres Wertes

• In Frankfurt greifen Anleger am Freitag wieder zu

• Gestrige Korrektur schlägt sich deutlich in langfristiger Performance der Aktie nieder



Am Donnerstag geriet die Aktie von Highland Critical Minerals - ohne dass neue Nachrichten veröffentlicht wurden - deutlich unter Druck: An der Heimatbörse in Kanada verlor das Papier letztlich satte 56,87 Prozent an Wert und schloss bei 2,51 CAD. Und auch ander Börse in Frankfurt sackte der Anteilsschein am Donnerstag letztlich um 55,97 Prozent auf 1,55 Euro ab.

Am Freitag ist dort jedoch bereits wieder eine Gegenbewegung zu sehen: So steigt die Highland Critical Minerals-Aktie an der Börse Frankfurt zeitweise um 15,48 Prozent auf 1,79 Euro. Ob auch die kanadischen Anleger die tieferen Kurse nutzen werden, um sich wieder mit dem Papier einzudecken, bleibt jedoch aktuell noch abzuwarten.

Rally bei Highland Critical Minerals plötzlich beendet

Der Rückschlag vom Donnerstag hat der bisherigen Rally der Highland Critical Minerals-Aktie ein abruptes Ende gesetzt. War das Papier zuvor konstant gestiegen und konnte zur Wochenmitte an der kanadischen Börse noch ein sattes 3-Monats-Plus von rund 385 Prozent vorweisen, so schrumpfte dieses nach dem gestrigen Handelstag auf 112,71 Prozent zusammen. Die Gewinne der vergangenen vier Wochen wurden sogar fast komplett ausradiert, in diesem Zeitraum liegt das Papier nun nur noch rund 9 Prozent im Plus.

Explorationsunternehmen stellt Weichen für die Zukunft

Neue Nachrichten von dem Unternehmen, die einen Grund für den Rückschlag liefern könnten, gab es indes nicht. Allerdings hat das kanadische Explorationsunternehmen in den letzten Wochen zahlreiche strategische Weichen gestellt, die das Potenzial haben, seinen Kurs langfristig zu prägen. Im Zentrum dieser Entwicklungen stehen ein neues Explorationsprogramm in Nunavut sowie ein geplanter Spin-Out seiner Goldaktivitäten - beide Schritte spiegeln die Ambition von Highland wider, sich nicht nur als gezielter Kritischer-Mineralien-Player, sondern auch als aufstrebender Goldexplorer zu etablieren.

Zur Finanzierung dieser ehrgeizigen Projekte hat Highland in den letzten Monaten Kapital durch die Ausübung von Warrants eingesammelt. Die Erlöse daraus sollen aber zudem unter anderem auch in die Exploration auf der Sy-Property sowie in Betriebskapital fließen. Dieser Finanzierungsschritt stärkt die Liquidität des Unternehmens und ermöglicht, dass die Exploration ohne große Verwerfungen vorangetrieben werden kann.

