Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Nachmittag tiefrot
Die Aktie von Highland Critical Minerals gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Highland Critical Minerals-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 15,8 Prozent bei 0,770 EUR.
Um 15:38 Uhr rutschte die Highland Critical Minerals-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 15,8 Prozent auf 0,770 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Highland Critical Minerals-Aktie ging bis auf 0,770 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,080 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 60.507 Highland Critical Minerals-Aktien gekauft oder verkauft.
