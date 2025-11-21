DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -5,5%Nas22.184 +0,5%Bitcoin72.647 -3,3%Euro1,1493 -0,3%Öl62,23 -1,5%Gold4.080 +0,1%
Kursentwicklung im Fokus

Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Nachmittag tiefrot

21.11.25 16:08 Uhr
Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Nachmittag tiefrot

Die Aktie von Highland Critical Minerals gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Highland Critical Minerals-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 15,8 Prozent bei 0,770 EUR.

Um 15:38 Uhr rutschte die Highland Critical Minerals-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 15,8 Prozent auf 0,770 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Highland Critical Minerals-Aktie ging bis auf 0,770 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,080 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 60.507 Highland Critical Minerals-Aktien gekauft oder verkauft.

Redaktion finanzen.net

