Highland Critical Minerals Aktie News: Highland Critical Minerals am Nachmittag tiefrot

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Highland Critical Minerals gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Highland Critical Minerals-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 15,8 Prozent bei 0,770 EUR.

Um 15:38 Uhr rutschte die Highland Critical Minerals -Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 15,8 Prozent auf 0,770 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Highland Critical Minerals-Aktie ging bis auf 0,770 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,080 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 60.507 Highland Critical Minerals-Aktien gekauft oder verkauft.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Highland Critical Minerals

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Highland Critical Minerals

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung