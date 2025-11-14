DAX23.829 -0,9%Est505.687 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.366 -2,8%Euro1,1623 -0,1%Öl63,95 +1,3%Gold4.170 ±-0,0%
DAX fällt zurück -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Bilanz im Blick

Deutsche Euroshop-Aktie fällt dennoch: Mehr Gewinn und präzisierte Prognose 2025

14.11.25 09:36 Uhr
Deutsche Euroshop-Aktie sinkt dennoch: Gewinn höher, Ausblick 2025 präzisiert | finanzen.net

Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist Deutsche Euroshop hat in den ersten neun Monaten des Jahres den Gewinn kräftig gesteigert.

Unter dem Strich legte er um 13,4 Prozent auf 93,5 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Hamburg mitteilte. Das Bewertungsergebnis habe von den gestiegenen Mieterträgen profitiert und sich deutlich verbessert, hieß es zur Begründung. Zudem präzisierte der Konzern die Prognosen für das laufende Jahr. Am Finanzmarkt war die Reaktion am Freitag negativ.

Die Deutsche Euroshop-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,96 Prozent tiefer bei 18,58 Euro. Im laufenden Jahr tritt der Kurs damit auf der Stelle, während der SDAX mit den kleineren Werten in Deutschland um rund 17 Prozent zugelegt hat.

Der Umsatz sank wegen der Zurückhaltung der Konsumenten von Januar bis Ende September hingegen um 1,3 Prozent auf 197,4 Millionen Euro. Vor Steuern und Zinsen verdiente das Unternehmen in dieser Zeit 155,4 Millionen Euro und damit 4,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die in der Immobilienbranche wichtige betriebliche Kennzahl FFO (Funds from Operations) sank auf 108,8 Millionen Euro nach 124,7 Millionen ein Jahr zuvor.

Für das laufende Jahr präzisierte der Konzern seine Prognosen. Der Umsatz dürfte mit 268 bis 273 Millionen Euro im unteren Bereich der bisherigen Spanne von 268 bis 276 Millionen liegen und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) und die Kennzahl FFO im mittleren Bereich der ursprünglichen Prognose. Das Vorsteuerergebnis (Ebt) ohne Bewertungsergebnis werde wegen höherer Zinsaufwendungen hingegen mit 144 bis 149 Millionen Euro unter der ursprünglichen Prognose von 150 bis 158 Millionen erwartet.

Zum Portfolio von Deutsche Euroshop zählen unter anderem das Main-Taunus-Zentrum nahe Frankfurt und die Altmarkt-Galerie in Dresden.

/jha/he

HAMBURG (dpa-AFX)

