10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX etwas höher erwartet

Der DAX zeigt sich vorbörslich zeitweise 0,28 Prozent im Plus bei 24.109,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost tiefrot

In Japan fällt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 1,77 Prozent auf 50.371,98 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite daneben um 0,32 Prozent ab auf 4.016,76 Zähler.

Unterdessen geht es auch in Hongkong nach unten: Dort verliert der Hang Seng 1,44 Prozent auf 26.683,08 Einheiten.

3. Allianz-Aktie stabil: Ausblick nach deutlichem Gewinnanstieg oben geschraubt

Die Allianz wird nach erfreulichen Ergebnissen zum vergangenen Jahresviertel zuversichtlicher für das Gesamtjahr.

4. Aktien von VW und Rivian tiefer: Wintertests neuer Fahrzeug-Architektur werden gestartet

Volkswagen und der Tesla-Rivale Rivian starten ein Jahr nach der Gründung ihrer Gemeinschaftsfirma Wintertests erster Fahrzeuge.

5. Siemens Energy-Aktie im Plus: Mittelfristziele nach oben korrigiert - Dividende ist zurück

Siemens Energy wird auf mittlere Sicht optimistischer. Die Aktionäre von Siemens Energy sollen für das abgelaufene Geschäftsjahr wieder eine Dividende erhalten.

6. Richemont-Aktie: Umsatz im Halbjahr stärker als am Markt erwartet gesteigert

Der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont hat im ersten Halbjahr klar den Umsatz gesteigert.

7. Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar

Der Kryptomarkt verzeichnet deutliche Verluste, wobei Bitcoin zeitweise unter die psychologisch wichtige 100.000-US-Dollar-Marke fällt. Die Gründe sind vielfältig.

8. Enel-Aktie: Gewinnprognose angehoben

Enel hat in den ersten neun Monaten von besseren Geschäften in Spanien und Kolumbien profitiert.

9. Virgin Galactic-Aktie im Aufwind: Weiterhin kaum Umsatz - Verlust sinkt dennoch

Der US-Raumfahrtkonzern Virgin Galactic hat am Donnerstag nach US-Handelsschluss seine Zahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert.

10. Deutsche Euroshop-Aktie: Mehr Gewinn und präzisierte Prognose 2025

Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist Deutsche Euroshop hat in den ersten neun Monaten des Jahres den Gewinn kräftig gesteigert.