Allianz-Aktie stabil: Ausblick nach deutlichem Gewinnanstieg oben geschraubt
Die Allianz wird nach erfreulichen Ergebnissen zum vergangenen Jahresviertel zuversichtlicher für das Gesamtjahr.
Werte in diesem Artikel
Europas größter Versicherer hat seinen Ausblick für den operativen Gewinn nach einem deutlichen Anstieg in den ersten neun Monaten angehoben.
Der Konzern geht nun davon aus, operativ mehr als 17 Milliarden Euro zu verdienen. "Vorbehaltlich unvorhersehbarer erheblicher Naturkatastrophen oder Kapitalmarktereignisse" dürfte der Gewinn bei 17 bis 17,5 Milliarden Euro liegen. Die Allianz hatte ursprünglich einen Gewinn auf Vorjahresniveau von etwa 16 Milliarden Euro mit einer möglichen Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten in Aussicht gestellt.
Allianz übertrifft Erwartungen im dritten Quartal
Die Allianz hat im dritten Quartal von einem starken Schaden-Unfall-Geschäft profitiert. Der operative Gewinn stieg stärker als von Analysten erwartet. Den Ausblick für das laufenden Jahr hat Europas größter Versicherer bereits am Vorabend angehoben.
Der operative Gewinn stieg um knapp 13 Prozent auf 4,43 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 4,3 Milliarden gerechnet. Unter dem Strich verdiente die Allianz 2,85 Milliarden Euro nach 2,47 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Auch das war mehr als erwartet.
Der Konzern geht nun davon aus, operativ mehr als 17 Milliarden Euro zu verdienen, voraussichtlich 17 bis 17,5 Milliarden Euro. Die Allianz hatte ursprünglich einen Gewinn auf Vorjahresniveau von etwa 16 Milliarden Euro mit einer möglichen Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten in Aussicht gestellt. In den ersten neun Monaten legte das operative Ergebnis auf 13,1 Milliarden Euro von 11,8 Milliarden im Vorjahr zu.Im nachbörslichen Tradegate-Handel verliert die Allianz-Aktie zeitweise 0,22 Prozent auf 363,70 Euro.
DJG/mgo/cln
DOW JONES
