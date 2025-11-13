DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,33 -2,1%Nas22.839 -2,4%Bitcoin84.849 -3,1%Euro1,1637 +0,4%Öl63,00 +0,5%Gold4.162 -0,8%
Bilanz im Blick

Deutsche Euroshop-Aktie: Mehr Gewinn und präzisierte Prognose 2025

13.11.25 20:35 Uhr
Deutsche Euroshop-Aktie: Gewinn höher, Ausblick 2025 präzisiert

Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist Deutsche Euroshop hat in den ersten neun Monaten des Jahres den Gewinn kräftig gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Euroshop AG
18,78 EUR 0,32 EUR 1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Unter dem Strich legte er um 13,4 Prozent auf 93,5 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Hamburg mitteilte. Das Bewertungsergebnis habe von den gestiegenen Mieterträgen profitiert und sich deutlich verbessert. Der Umsatz sank hingegen um 1,3 Prozent auf 197,4 Millionen Euro. Vor Steuern und Zinsen verdiente das Unternehmen 155,4 Millionen Euro und damit 4,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Für das laufende Jahr präzisierte der Konzern seine Prognosen. Der Umsatz dürfte mit 268 bis 273 Millionen Euro im unteren Bereich der bisherigen Spanne von 268 bis 276 Millionen liegen und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) und die Kennzahl FFO im mittleren Bereich der ursprünglichen Prognose. Das Vorsteuerergebnis (Ebt) ohne Bewertungsergebnis werde wegen höherer Zinsaufwendungen hingegen mit 144 bis 149 Millionen Euro unter der ursprünglichen Prognose von 150 bis 158 Millionen erwartet.

Der Aktienkurs reagierte nachbörslich kaum auf die Neuigkeiten. Zum Portfolio von Deutsche Euroshop zählen unter anderem das Main-Taunus-Zentrum nahe Frankfurt und die Altmarkt-Galerie in Dresden.

/jha/he

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Deutsche Euroshop

