Aktien Frankfurt Schluss: Dax wenig bewegt - MDax legt etwas zu

29.12.25 17:48 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax wenig bewegt - MDax legt etwas zu | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.364,9 PKT 24,9 PKT 0,10%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist mit einem Mini-Plus in die verkürzte Woche vor Silvester gestartet. Ein mit Spannung erwartetes Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj war zwar am Wochenende ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen. Am Montag aber hätten Trump und der russische Präsident Wladimir Putin per Telefon "ein positives Gespräch" geführt, hieß es aus dem Weißen Haus. Insgesamt hielten sich die Kursbewegungen am deutschen Aktienmarkt in Grenzen. Viele Anleger haben ihre Bücher geschlossen und bleiben der Börse zwischen den Jahren fern.

Der Leitindex DAX ging am Montag bei 24.351,12 Punkten und damit 0,05 Prozent über dem Schlussniveau vom 23. Dezember, dem letzten Handelstag vor Weihnachten, aus dem Handel. Der MDAX der mittelgroßen Werte legte um 0,49 Prozent auf 30.452,53 Zähler zu.

Sollte an dem zusätzlich noch verkürzten Dienstag nicht mehr groß am Dax-Jahresplus von gut 22 Prozent gerüttelt werden, würde 2025 für den Leitindex zum besten Börsenjahr seit 2019. Zur Bestmarke von 24.771 Punkten, die aus dem Oktober stammt, bleibt der Dax in Schlagweite. Davor wartet aber noch die Hürde des Dezember-Hochs bei etwas unter 24.500 Punkten als wichtige Chartmarke./la/he

