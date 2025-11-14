Talfahrt

Die Analysten von Warburg Research haben ihre Einschätzung für die Aktien von Heidelberger Druck nach einer positiven Kursphase von "Buy" auf "Hold" herabgesetzt.

Nach Einschätzung der Finanzexperten sind die positiven Zukunftsperspektiven des Unternehmens bereits im aktuellen Aktienkurs berücksichtigt. In der am Freitag veröffentlichten Neubewertung erklärte Analyst Stefan Augustin laut dpa-AFX, dass die soliden Geschäftsperspektiven von Heidelberger Druck inzwischen eingepreist seien. Trotz der Zurückstufung von "Buy" auf "Hold" wurde das Kursziel für den Druckmaschinenhersteller gleichzeitig angehoben - von 2,10 auf 2,20 Euro.

Die Aktie von Heideldruck gibt via XETRA am Freitag zeitweise 8,03 Prozent auf 1,94 Euro ab.

Margen verbessert und Gewinn verdoppelt

Nach jahrelanger Restrukturierung zeigt der traditionsreiche Druckmaschinenhersteller deutliche Anzeichen eines erfolgreichen Turnarounds. Wie aus den vor kurzem veröffentlichten Halbjahreszahlen hervorgeht, konnte Heidelberger Druckmaschinen den Umsatz um 8 Prozent steigern und gleichzeitig den Gewinn verdoppeln. Diese positive Entwicklung geht vor allem auf konsequente Kostensenkungen, Effizienzsteigerungen und die strategische Fokussierung auf wachstumsstarke Segmente zurück. Das Management bestätigte die Jahresprognose für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 und unterstreicht damit die Stabilität des eingeschlagenen Kurses.

Strategischer Erfolg durch Diversifikation

Ein bedeutender Meilenstein in der Transformation zum Technologieunternehmen ist der kürzlich bekannt gegebene Großauftrag von Siemens Energy. Die Heidelberger-Tochter Amperfied liefert Ladeinfrastruktur an den Energiekonzern - eine langfristig angelegte Partnerschaft, die das Wachstumspotenzial des Unternehmens deutlich erhöht.

Herausforderungen trotz positiver Entwicklung

Trotz der erfreulichen Zahlen bleibt das Marktumfeld herausfordernd. Im jüngsten Quartal verzeichnete Heidelberger Druck rückläufige Auftragseingänge. Das Bestellvolumen ging im Vergleich zum Vorjahr um rund 20 Millionen Euro auf 551 Millionen Euro zurück. Als Gründe werden die komplexe US-Zollpolitik und negative Währungseffekte angeführt. Während der US-Markt durch Auftragsverschiebungen belastet wird, kommen positive Impulse aus Europa und Asien, insbesondere China.

