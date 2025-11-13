DAX24.258 -0,5%Est505.787 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,99 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.776 +1,3%Euro1,1620 +0,2%Öl63,18 +0,8%Gold4.229 +0,8%
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Weitere Gewinne

Jungheinrich-Aktie weiter erholt - Barclays lobt Marge

13.11.25 13:04 Uhr
Jungreich-Aktie profitiert von Analystenlob | finanzen.net

Aktien von Jungheinrich haben am Donnerstag auf die positive Kursreaktion vom Vortag noch etwas aufgesattelt.

Aktien
Jungheinrich AG
31,86 EUR -0,16 EUR -0,50%
Die Papiere des Spezialisten für Warenlagerlogistik Jungheinrich kletterten um bis 3,6 Prozent, schafften es aber noch nicht über einen Chartwiderstand, den die einfache 200-Tage-Linie und die 100-Tage-Linie leisten.

Barclays-Experte Timothy Lee zeigte sich erfreut, dass im dritten Quartal anstelle des befürchteten Margendämpfers eine Erholung gegenüber dem zweiten Quartal erzielt werden konnte. Dies sei Kosteninitiativen, aber auch geringerem Wettbewerbs- und Preisdruck zu verdanken. Insgesamt sieht Lee gute Voraussetzungen für eine Erholung der Aktien. Mit 32,68 Euro liegen sie noch deutlich unter dem Jahreshoch von 42,84 Euro - und seinem neuen Kursziel von 42 Euro.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Jungheinrich, Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Analysen zu Jungheinrich AG

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Jungheinrich OutperformBernstein Research
12.11.2025Jungheinrich BuyWarburg Research
12.11.2025Jungheinrich BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Jungheinrich KaufenDZ BANK
01.10.2025Jungheinrich BuyWarburg Research
