SMA Solar-Aktie steigt nach Kaufempfehlung
Nach einer Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler haben die Aktien von SMA Solar am Freitag zugelegt.
Werte in diesem Artikel
Via XETRA geht es zeitweise 3,07 Prozent nach oben auf 29,50 Euro. Damit schafften es die Papiere des Solarspezialisten knapp über das Vortageshoch, das sie nach finalen Neunmonatszahlen zwischenzeitlich erreicht hatten.
Analyst Guido Hoymann setzt mit seiner Kaufempfehlung auf anhaltend starke Nachfrage und Margen im Large-Scale-Bereich - also das Großanlagensegment der Nordhessen. Die Entwicklung im dritten Quartal sei hier enorm gut gewesen.
SMA Solar-Chef Jürgen Reinert hob tags zuvor, dass sich die strategische Ausrichtung auf wachstumsstarke Zukunftsfelder wie Photovoltaik-Kraftwerken auszahlt. Bei Heim- und Gewerbeanlagen ist die Nachfrage nämlich rückläufig.
Hoymann hat sein Kursziel mit 40 Euro mehr als verdoppelt. Bei Erreichen würde auch die tiefe Kerbe im Kurschart nach einer Gewinnwarnung im Juni 2024 fast wieder ausgewetzt.
/ag
FRANKFURT (dpa-AFX)
SMA Solar Technology AG
