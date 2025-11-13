DAX24.257 -0,5%Est505.787 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,99 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.776 +1,3%Euro1,1621 +0,2%Öl63,18 +0,8%Gold4.229 +0,8%
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Konzernumbau belastet

GFT-Aktie verbilligt sich: Gewinn knickt trotz Umsatzplus ein

13.11.25 13:18 Uhr
GFT-Aktie verlustreich: Brummende Geschäfte sorgen für mehr Umsatz - Warum der Gewinn trotzdem absackt

Der Softwareanbieter GFT Technologies hat in den ersten neun Monaten dank besserer Geschäfte mit der Versicherungsbranche und Industrie den Umsatz steigern können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GFT SE
17,58 EUR 0,20 EUR 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Umsatz kletterte bis Ende September im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 655,26 Millionen Euro, teilte der auf Software für Banken und Versicherer spezialisierte Konzern am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Währungsbereinigt legten die Erlöse um fünf Prozent zu.

Operativ lief es bei GFT hingegen schlechter. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) schrumpfte im Berichtszeitraum um 16 Prozent auf 45,54 Millionen Euro. Das Unternehmen begründete den Rückgang unter anderem mit Kosten für den Konzernumbau in Großbritannien. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 22,4 Millionen Euro und damit gut ein Drittel weniger als im Vorjahr. Im Vorjahr hatte das Unternehmen von einem Einmalertrag im Zusammenhang mit der Auflösung von Rückstellungen im Rahmen eines Gerichtsverfahrens profitiert. Die im Sommer gekappten Jahresziele 2025 bestätigte der Konzern.

Via XETRA fällt die GFT-Aktie zeitweise 2,27 Prozent zurück auf 17,20 Euro.

/mne/stk

STUTTGART (dpa-AFX)

Bildquellen: GFT Technologies

Analysen zu GFT SE

DatumRatingAnalyst
23.09.2025GFT SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025GFT SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025GFT SE BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
24.07.2025GFT SE BuyWarburg Research
16.07.2025GFT SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
