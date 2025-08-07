DAX 24.175 -0,1%ESt50 5.343 +0,2%Top 10 Crypto 16,03 +1,3%Dow 43.969 -0,5%Nas 21.243 +0,4%Bitcoin 100.180 -0,4%Euro 1,1634 -0,3%Öl 66,83 +0,6%Gold 3.388 -0,3%
GFT Aktie

17,42 EUR +0,02 EUR +0,11 %
STU
Marktkap. 447,01 Mio. EUR

KGV 12,52 Div. Rendite 2,26%
WKN 580060

ISIN DE0005800601

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GFT Technologies von 28 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Restrukturierungen und Währungseffekte wirkten sich bei dem Softwareentwickler und IT-Dienstleister auf die Ergebnisse aus, schrieb Wolfgang Specht in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ausmaß der ausgesprochenen Gewinnwarnung sei schwerwiegender gewesen als befürchtet. Die Aktien würden aber mit einem erheblichen Abschlag zur Konkurrenz gehandelt./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GFT Buy

Unternehmen:
GFT SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,44 €		 Abst. Kursziel*:
37,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,77%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GFT SE

12:06 GFT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.25 GFT Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
24.07.25 GFT Buy Warburg Research
16.07.25 GFT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.06.25 GFT Buy Warburg Research
