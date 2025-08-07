Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

GFT SE Buy

12:06 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GFT Technologies von 28 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Restrukturierungen und Währungseffekte wirkten sich bei dem Softwareentwickler und IT-Dienstleister auf die Ergebnisse aus, schrieb Wolfgang Specht in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ausmaß der ausgesprochenen Gewinnwarnung sei schwerwiegender gewesen als befürchtet. Die Aktien würden aber mit einem erheblichen Abschlag zur Konkurrenz gehandelt./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 16:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

