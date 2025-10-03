Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) verbilligt sich am Freitagnachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 350,80 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 350,80 USD. In der Spitze fiel die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 349,80 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 350,88 USD. Bisher wurden via NASDAQ 262.951 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 542,85 USD erreichte der Titel am 22.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Kursplus von 54,75 Prozent wieder erreichen. Am 04.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 157,87 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 55,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,60 USD gegenüber -0,57 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Strategy (ex MicroStrategy) 114,49 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 111,44 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.
Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) im Jahr 2026 -0,316 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.02.2019
|Microstrategy A Buy
|BWS Financial
|27.10.2017
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|28.07.2017
|Microstrategy A Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.2016
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|11.01.2016
|Microstrateg a Buy
|Deutsche Bank AG
