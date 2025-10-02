Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Strategy (ex MicroStrategy) am Abend ins Plus

So bewegt sich Strategy (ex MicroStrategy)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Strategy (ex MicroStrategy). Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,3 Prozent auf 349,67 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 3,3 Prozent auf 349,67 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 353,03 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 348,73 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.030.749 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 542,85 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Am 04.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 157,87 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Verlust von 54,85 Prozent wieder erreichen.

Am 31.07.2025 äußerte sich Strategy (ex MicroStrategy) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 32,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) -0,57 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 114,49 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,44 Mio. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Strategy (ex MicroStrategy) wird am 04.11.2025 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,316 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

