Notierung im Fokus

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

02.10.25 16:10 Uhr

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 352,00 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 352,00 USD. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 353,03 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 348,73 USD. Von der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 656.790 Stück gehandelt.

Am 22.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 542,85 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,22 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2024 bei 157,87 USD. Mit einem Kursverlust von 55,15 Prozent würde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 32,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) -0,57 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 114,49 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 111,44 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,316 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Strategy-Aktie als Vorbild? Krypto-Treasury-Unternehmen müssen mehr leisten, als nachzuahmen

Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet

Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen

Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
