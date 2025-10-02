DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.331 +0,2%Top 10 Crypto16,50 +1,2%Nas22.851 +0,4%Bitcoin102.620 +1,7%Euro1,1718 -0,1%Öl64,15 -1,9%Gold3.846 -0,5%
Aktien Wien Schluss: Leitindex ATX schließt knapp im Plus

02.10.25 18:54 Uhr
WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag mit leichten Gewinnen aus dem Handel verabschiedet. Der österreichische Leitindex ATX legte 0,18 Prozent auf 4.708,02 Punkte zu. Der mehr Aktien umfassende ATX Prime schloss ebenfalls 0,18 Prozent im Plus bei 2.353,39 Zählern. An anderen europäischen Börsen wurden deutlichere Gewinne verzeichnet.

Die Aktieninvestoren zeigten sich bisher vom sogenannten "government shutdown" in den USA unbeeindruckt, schrieben Marktbeobachter der Helaba-Bank. Ob währenddessen US-Daten veröffentlicht werden, sei aufgrund des Regierungsstillstands unterdessen offen. Davon betroffen ist auch der offizielle US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.

Am österreichischen Aktienmarkt lag eine sehr dünne Meldungslage vor. Weder von Unternehmens- noch von Analystenseite gab es Nachrichten.

Klare Gewinner im ATX waren die Aktien von AT&S (ATS (AT&S)), die um 7,6 Prozent nach oben kletterten. Weltweit waren Halbleiterwerte gut gesucht. Gute Stimmung für Aktien der Branche brachte die Nachricht, dass der ChatGPT-Anbieter OpenAI gemessen an einer neuen Platzierung von Belegschaftsanteilen offenbar eine Bewertung von rund einer halben Billion US-Dollar erreicht. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise berichtete, sind das rund 200 Milliarden Dollar mehr als bei einer vom japanischen Technologieinvestor SoftBank angeführten Finanzierungsrunde im April dieses Jahres.

Das ATX-Schwergewicht Erste Group (Erste Group Bank) gewann 1,5 Prozent. Die Branchenkollegen Raiffeisen mit plus 1,3 und BAWAG mit minus 1,7 Prozent gingen stark unterschiedlich aus dem Handel. EVN schlossen ebenfalls 1,7 Prozent tiefer./lof/sto/APA/men

