Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochabend im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 335,03 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 335,03 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 343,62 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 332,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.193.761 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Am 22.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 542,85 USD. 62,03 Prozent Plus fehlen der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 02.10.2024 auf bis zu 157,10 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 31.07.2025 hat Strategy (ex MicroStrategy) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 32,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Strategy (ex MicroStrategy) -0,57 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 114,49 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,44 Mio. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte Strategy (ex MicroStrategy) im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,316 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Strategy-Aktie als Vorbild? Krypto-Treasury-Unternehmen müssen mehr leisten, als nachzuahmen

Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet

Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen