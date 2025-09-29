Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Abend mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 317,30 USD.

Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,8 Prozent auf 317,30 USD ab. Bei 316,26 USD markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 320,21 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 898.211 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2024 auf bis zu 542,85 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 71,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Am 02.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,10 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 50,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 32,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) -0,57 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 114,49 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 111,44 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,316 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

