GNW-News: Tilray, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich medizinisches Cannabis, gibt die Erweiterung der Produktion von hochwertigem Craft-Cannabis i...

^NEUMÜNSTER, Deutschland, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Medical, ein
Geschäftsbereich von Tilray Brands, Inc. (https://www.tilray.com/) (NASDAQ: TLRY
und TSX: TLRY) und weltweit führender Anbieter von medizinischem Cannabis, der
die therapeutische Zusammenarbeit zwischen Patienten und Ärzten fördert, um
fundierte, individuelle Gesundheitsentscheidungen zu ermöglichen und das
Gesundheitswesen zu transformieren, gab heute die Erweiterung seines Tilray
Craft-Portfolios in Deutschland um fünf neue Cannabisblütenprodukte bekannt, die
in Deutschland in der EU-GMP-zertifizierten Anlage in Neumünster als Teil des
BfArM-Programms für den Anbau im Inland hergestellt werden. Die Ergänzungen
spiegeln das anhaltende Engagement von Tilray wider, Ärzten und Apotheken eine
vielfältige Auswahl an hochwertigen, EU-GMP-zertifizierten medizinischen
Cannabisprodukten für berechtigte Patienten zur Verfügung zu stellen.
Rajnish Ohri, Managing Director International bei Tilray Brands, erklärte:?Die
Erweiterung unseres Sortiments an hochwertigen Cannabisblüten der Marke Tilray
Craft unterstreicht unser Engagement für die Patientenversorgung in Deutschland.
Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich medizinisches Cannabis,
unterstützt durch unsere hochmoderne EU-GMP-Anlage in Deutschland, führt Tilray
in Neumünster kontinuierlich neue, nach pharmazeutischen Standards gezüchtete
Genetiken ein. Dieser Ansatz ermöglicht es uns, zuverlässige,
patientenorientierte medizinische Cannabisoptionen anzubieten. Unsere Priorität
bleibt es, Ärzten und Apotheken konsistente, hochwertige Lösungen zu bieten und
dabei stets die Bedürfnisse der Patienten in den Vordergrund zu stellen."
Das Craft-Cannabis von Tilray wird in der EU-GMP-zertifizierten Anlage von
Tilray in Neumünster, Deutschland, angebaut und hergestellt. Der
Produktionsprozess unterliegt strengen Qualitätskontrollstandards und
-protokollen, um ein unverwechselbares, hochwertiges medizinisches Cannabis zu
gewährleisten, auf dessen Konsistenz und Zuverlässigkeit sich Patienten
verlassen können.
Neue Tilray Craft-Produkte:
* Tilray Craft Cannabisblüten THC30 TRM (Triangle Mints)
* Tilray Craft Cannabisblüten THC28 TRM (Triangle Mints)
* Tilray Craft Cannabisblüten THC28 PPV (Platinum Pave 34)
* Tilray Craft Cannabisblüten THC25 PPV (Platinum Pave 34)
* Tilray Craft Cannabisblüten THC22 SNS (Sunset Sherbet)
Alle Tilray Craft-Produkte sind auf Rezept in Apotheken in ganz Deutschland
erhältlich. Tilray engagiert sich weiterhin für die Förderung von Innovationen
im Bereich medizinisches Cannabis und unterstützt medizinisches Fachpersonal mit
hochwertigen, konformen Lösungen. Da sich die Bedürfnisse der Patienten ständig
weiterentwickeln, wird das Unternehmen sein Portfolio verantwortungsbewusst
erweitern, um sowohl in Deutschland als auch international den Zugang zu
konsistenten, EU-GMP-zertifizierten Produkten sicherzustellen.
Über Tilray Craft
Tilray Craft steht für Qualität auf höchstem Niveau. Es handelt sich um unser
Spezialsortiment an hochwirksamen Blüten, das ausschließlich für deutsche
Patienten bestimmt ist. Wir kultivieren in Neumünster und legen großen Wert auf
Präzision, indem wir jeden Schritt des Prozesses optimieren, um unseren
Patienten nur die besten Blüten anzubieten. In Kombination mit sorgfältig
ausgewählten, THC-reichen, einzigartigen Terpen-Genetik wird Tilray Craft
schnell zur bevorzugten medizinischen Cannabis-Marke für Therapien mit höherer
Wirkstärke.
Über Tilray Medical
Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von Patienten in Not
zu verbessern und ihre Würde zu wahren, indem es ihnen einen sicheren und
zuverlässigen Zugang zu einem globalen Portfolio medizinischer Cannabis-Marken
bietet, darunter Tilray Medical, Tilray Craft, Broken Coast, Redecan, Good
Supply und Navcora. Tilray Medical war eines der ersten Unternehmen, das als
lizenzierter Hersteller von medizinischem Cannabis in Kanada zugelassen wurde,
und baute die ersten GMP-zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in Portugal
und Deutschland. Heute ist Tilray Medical ein führender Anbieter von
medizinischem Cannabis mit einem Portfolio an Marken und Produkten, die den
Bedürfnissen unserer Patienten in aller Welt entsprechen.
Weitere Informationen über Tilray Medical finden Sie hier: Tilray Medical Europe
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=RBTCmvnq2ND1hm2aMXIMCZbXm_fOCegjG_8z
VTjmaNo0CYL-jvtCaeMXfhCtHTvwaa-
9zOH37qfTAWysnX_r86albEMaziEfkdYtGEPjrw63HL6qW9maMQ0TT3X5AilRNk6eimd9CmiU6Q450jr
6G8cgHhFB0ZpUGmYYsxJBzoxJC3W3_fdDfY0SxFLDfzGxswqbJDe6XVYoVBcrRLWrrl0UyjMyTOaB_Jo
PUQEcGD9SnbOoxzkfcDOJMrbra_im_ahn6Mqvk6dD5Y9d2qmwHA==), Tilray Medical Canada
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=RBTCmvnq2ND1hm2aMXIMCdoXartzuJ2dedPP
M0J-Eo8D9shxjbeSfilGE8Hq83n2IX9C_EWCQUQPM7V_zRy71l8MTPZIVzetywVNqmA-
EqYgsPGcwThLcJR5sRcwbvpCJILUYz8sstP82qBLVxotS3eE6qgzov47nLHwRw2W_URWnW5RO2DskKw5
3XQl7Md_B9Zcj_TMuJJmb6DP25KfYzqAR4cNNzX3qehGWcmJGFH3m6E-
lLoB3rfJ_BaD8Q3m0nIjXDqETDbVDaxMnShnaw==) und Tilray Medical Australia-New
Zealand
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=RBTCmvnq2ND1hm2aMXIMCUDiZ8XUnslNtkMV
rLBx5eoYvVwby9OsvhLvx15wsGsmJ4cYgBTqWVvOfYfhLPlTLNkcPPd_vLuuyCoPuGJmRKNh6Mivv1ht
JDvMuCCVfQEghilwdGEtoRciGyqhHGOwaWKONOda5G28drGIT-
KoOhu0lmnqQ2txIjITdUFs41T270q9BfpEInELIGJ5kOJdz_zR_dm0CUO6q9m35cOGK-
NKyfYZ52MxRF94O0swwZHVIa_isrHph2A9XmFtp7Qic8npl4rHz11Pargb_XMuvKdvwYgxmJzXNoyn2D
MoQRFv).
Über Tilray Brands
Tilray Brands Inc. (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit
führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in
Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien, Neuseeland und
Lateinamerika, das als transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis,
Getränken, Wellness und Unterhaltung Vorreiter ist und das Leben durch Momente
der Verbundenheit verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein
führendes Premium-Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und
innovativen Produkten zu sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse
schaffen. Die beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in
über 20 Ländern, darunter ein umfassendes Angebot an Cannabisprodukten,
hanfbasierte Lebensmittel und Craft-Getränke.
Weitere Informationen darüber, wie wir das Leben durch Momente der Verbundenheit
verbessern, finden Sie unter Tilray.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=u_qNa120W3fQqeVP5MaTc7KRARy7YRdYxS5G
u21X5UIrWxm8NOo079rDs31Q6nvoLqXt4YNSmZhepfj_iKCtnEscSYtqbU3tppS8v8TCDXRf1ryD2lpu
7ijvH6eWbjVH4oCEsjD7tv7WpYsiwf6um1TjOHsrJy5wVXaHC5DbJj1pzLBlcmjsrSJGT6HRHGHaN6Ax
XbO_FZZwIougLwqO6xUFDfsaMOYzYUzkvjvzzw2Ye0uRQrRcZT4d4DvJnuEBE_t_6VoMIz1x9tSJ4ug6
aPI17yQaLn-cOOiNr9pRpompjXVFt2AD5m0ylefwLM4Kw-
cplu78_pMlekayqmSsZLIKa_bPWDqq9pXMy6ZZlE02s1foCy1Uv43jJBbwNnj9McvFD3-
KQHNPpWUS8JzkFqo02lKEc0D6m70Tt47BqkI=) und folgen Sie @Tilray auf allen sozialen
Plattformen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische
Fakten handelt, stellen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne
von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung sowie
Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung
zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen
?zukunftsgerichtete Aussagen"), die von den?Safe Harbor"-Bestimmungen in diesen
Abschnitten und anderen geltenden Gesetze abgedeckt sind. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind an Begriffen wie?Prognose",?Zukunft",?sollte",?könnte",
?ermöglichen",?potenziell",?erwägen",?glauben",?antizipieren",?schätzen",
?planen",?erwarten",?beabsichtigen",?können",?projizieren",?werden",
?würden" und der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken zu
erkennen, wenngleich nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese
identifizierenden Begriffe enthalten. Bestimmte wesentliche Faktoren,
Schätzungen, Ziele, Prognosen oder Annahmen wurden verwendet, um die in den
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung enthaltenen Schlussfolgerungen
zu ziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen über unsere
Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten, Analysen oder aktuellen
Erwartungen, unter anderem in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, neue und
innovative Produkte weltweit zu vermarkten. Viele Faktoren könnten dazu führen,
dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die
dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder die das Unternehmen als
unwesentlich erachtet, könnten ebenfalls dazu führen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den hier
enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Eine
ausführlichere Erörterung dieser Risiken und anderer Faktoren finden Sie im
zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular von Tilray und im Jahresbericht
auf Formular 10-K (und in anderen regelmäßig bei der SEC eingereichten
Berichten) von Tilray, die bei der SEC eingereicht wurden und auf EDGAR
verfügbar sind. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist
nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu
aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen
Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist in den geltenden
Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.
Für weitere Informationen:
Medien: news@tilray.com (mailto:news@tilray.com)
Anlegerbeziehungen: investors@tilray.com (mailto:investors@tilray.com)
Â°
