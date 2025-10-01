GNW-News: Tilray, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich medizinisches Cannabis, gibt die Erweiterung der Produktion von hochwertigem Craft-Cannabis i...

Werte in diesem Artikel

^NEUMÜNSTER, Deutschland, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Medical, ein

Geschäftsbereich von Tilray Brands, Inc. (https://www.tilray.com/) (NASDAQ: TLRY

und TSX: TLRY) und weltweit führender Anbieter von medizinischem Cannabis, der

die therapeutische Zusammenarbeit zwischen Patienten und Ärzten fördert, um

fundierte, individuelle Gesundheitsentscheidungen zu ermöglichen und das

Gesundheitswesen zu transformieren, gab heute die Erweiterung seines Tilray

Craft-Portfolios in Deutschland um fünf neue Cannabisblütenprodukte bekannt, die

in Deutschland in der EU-GMP-zertifizierten Anlage in Neumünster als Teil des

BfArM-Programms für den Anbau im Inland hergestellt werden. Die Ergänzungen

spiegeln das anhaltende Engagement von Tilray wider, Ärzten und Apotheken eine

vielfältige Auswahl an hochwertigen, EU-GMP-zertifizierten medizinischen

Cannabisprodukten für berechtigte Patienten zur Verfügung zu stellen.

Rajnish Ohri, Managing Director International bei Tilray Brands, erklärte:?Die

Erweiterung unseres Sortiments an hochwertigen Cannabisblüten der Marke Tilray

Craft unterstreicht unser Engagement für die Patientenversorgung in Deutschland.

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich medizinisches Cannabis,

unterstützt durch unsere hochmoderne EU-GMP-Anlage in Deutschland, führt Tilray

in Neumünster kontinuierlich neue, nach pharmazeutischen Standards gezüchtete

Genetiken ein. Dieser Ansatz ermöglicht es uns, zuverlässige,

patientenorientierte medizinische Cannabisoptionen anzubieten. Unsere Priorität

bleibt es, Ärzten und Apotheken konsistente, hochwertige Lösungen zu bieten und

dabei stets die Bedürfnisse der Patienten in den Vordergrund zu stellen."

Das Craft-Cannabis von Tilray wird in der EU-GMP-zertifizierten Anlage von

Tilray in Neumünster, Deutschland, angebaut und hergestellt. Der

Produktionsprozess unterliegt strengen Qualitätskontrollstandards und

-protokollen, um ein unverwechselbares, hochwertiges medizinisches Cannabis zu

gewährleisten, auf dessen Konsistenz und Zuverlässigkeit sich Patienten

verlassen können.

Neue Tilray Craft-Produkte:

* Tilray Craft Cannabisblüten THC30 TRM (Triangle Mints)

* Tilray Craft Cannabisblüten THC28 TRM (Triangle Mints)

* Tilray Craft Cannabisblüten THC28 PPV (Platinum Pave 34)

* Tilray Craft Cannabisblüten THC25 PPV (Platinum Pave 34)

* Tilray Craft Cannabisblüten THC22 SNS (Sunset Sherbet)

Alle Tilray Craft-Produkte sind auf Rezept in Apotheken in ganz Deutschland

erhältlich. Tilray engagiert sich weiterhin für die Förderung von Innovationen

im Bereich medizinisches Cannabis und unterstützt medizinisches Fachpersonal mit

hochwertigen, konformen Lösungen. Da sich die Bedürfnisse der Patienten ständig

weiterentwickeln, wird das Unternehmen sein Portfolio verantwortungsbewusst

erweitern, um sowohl in Deutschland als auch international den Zugang zu

konsistenten, EU-GMP-zertifizierten Produkten sicherzustellen.

Über Tilray Craft

Tilray Craft steht für Qualität auf höchstem Niveau. Es handelt sich um unser

Spezialsortiment an hochwirksamen Blüten, das ausschließlich für deutsche

Patienten bestimmt ist. Wir kultivieren in Neumünster und legen großen Wert auf

Präzision, indem wir jeden Schritt des Prozesses optimieren, um unseren

Patienten nur die besten Blüten anzubieten. In Kombination mit sorgfältig

ausgewählten, THC-reichen, einzigartigen Terpen-Genetik wird Tilray Craft

schnell zur bevorzugten medizinischen Cannabis-Marke für Therapien mit höherer

Wirkstärke.

Über Tilray Medical

Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von Patienten in Not

zu verbessern und ihre Würde zu wahren, indem es ihnen einen sicheren und

zuverlässigen Zugang zu einem globalen Portfolio medizinischer Cannabis-Marken

bietet, darunter Tilray Medical, Tilray Craft, Broken Coast, Redecan, Good

Supply und Navcora. Tilray Medical war eines der ersten Unternehmen, das als

lizenzierter Hersteller von medizinischem Cannabis in Kanada zugelassen wurde,

und baute die ersten GMP-zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in Portugal

und Deutschland. Heute ist Tilray Medical ein führender Anbieter von

medizinischem Cannabis mit einem Portfolio an Marken und Produkten, die den

Bedürfnissen unserer Patienten in aller Welt entsprechen.

Weitere Informationen über Tilray Medical finden Sie hier: Tilray Medical Europe

Über Tilray Brands

Tilray Brands Inc. (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit

führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in

Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien, Neuseeland und

Lateinamerika, das als transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis,

Getränken, Wellness und Unterhaltung Vorreiter ist und das Leben durch Momente

der Verbundenheit verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein

führendes Premium-Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und

innovativen Produkten zu sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse

schaffen. Die beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in

über 20 Ländern, darunter ein umfassendes Angebot an Cannabisprodukten,

hanfbasierte Lebensmittel und Craft-Getränke.

Weitere Informationen darüber, wie wir das Leben durch Momente der Verbundenheit

verbessern, finden Sie unter Tilray.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische

Fakten handelt, stellen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne

von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung sowie

Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung

zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen

?zukunftsgerichtete Aussagen"), die von den?Safe Harbor"-Bestimmungen in diesen

Abschnitten und anderen geltenden Gesetze abgedeckt sind. Zukunftsgerichtete

Aussagen sind an Begriffen wie?Prognose",?Zukunft",?sollte",?könnte",

?ermöglichen",?potenziell",?erwägen",?glauben",?antizipieren",?schätzen",

?planen",?erwarten",?beabsichtigen",?können",?projizieren",?werden",

?würden" und der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken zu

erkennen, wenngleich nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese

identifizierenden Begriffe enthalten. Bestimmte wesentliche Faktoren,

Schätzungen, Ziele, Prognosen oder Annahmen wurden verwendet, um die in den

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung enthaltenen Schlussfolgerungen

zu ziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen über unsere

Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten, Analysen oder aktuellen

Erwartungen, unter anderem in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, neue und

innovative Produkte weltweit zu vermarkten. Viele Faktoren könnten dazu führen,

dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die

dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder die das Unternehmen als

unwesentlich erachtet, könnten ebenfalls dazu führen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den hier

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Eine

ausführlichere Erörterung dieser Risiken und anderer Faktoren finden Sie im

zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular von Tilray und im Jahresbericht

auf Formular 10-K (und in anderen regelmäßig bei der SEC eingereichten

Berichten) von Tilray, die bei der SEC eingereicht wurden und auf EDGAR

verfügbar sind. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten

Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist

nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu

aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen

Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist in den geltenden

Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Für weitere Informationen:

Medien: news@tilray.com (mailto:news@tilray.com)

Anlegerbeziehungen: investors@tilray.com (mailto:investors@tilray.com)

