US-Shutdown droht: US-Börsen leichter -- DAX letztlich fester -- CoreWeave, Meta, Lufthansa, Continental, Alibaba, Tilray, Clara Technologies, Wolfspeed, Firefly, Etsy, Shopify im Fokus
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Abend
Bitcoin-Goldgrube Afrika: Warum Äthiopien zum Paradies für Bitcoin-Miner wird
Tilray (ex Aphria) im Fokus

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger setzen Tilray (ex Aphria) am Dienstagabend unter Druck

30.09.25 20:25 Uhr

30.09.25 20:25 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger setzen Tilray (ex Aphria) am Dienstagabend unter Druck

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 9,2 Prozent auf 1,68 USD ab.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 9,2 Prozent auf 1,68 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,62 USD nach. Bei 1,71 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 15.511.091 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,86 USD erreichte der Titel am 29.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.06.2025 bei 0,35 USD. Abschläge von 79,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 28.07.2025 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,04 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,33 Prozent auf 224,53 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 229,88 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Kursfeuerwerk trotz HV-Flop: Aktie von Canopy Growth hebt ab - Aurora, Cronos und Tilray ziehen mit

Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese profitiert zeitweise von Regulierungsänderungsplänen

Tilray-Aktie gibt kräftig nach: Tilray schockiert Anleger mit deutlich höherem Verlust

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
16.10.2018Tilray BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
