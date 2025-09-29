Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger setzen Tilray (ex Aphria) am Dienstagabend unter Druck

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 9,2 Prozent auf 1,68 USD ab.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 9,2 Prozent auf 1,68 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,62 USD nach. Bei 1,71 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 15.511.091 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,86 USD erreichte der Titel am 29.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.06.2025 bei 0,35 USD. Abschläge von 79,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 28.07.2025 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,04 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,33 Prozent auf 224,53 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 229,88 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD einfahren.

