US-Shutdown droht: DAX letztlich fester -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental, Alibaba, Tilray, Clara Technologies, Wolfspeed, Firefly, Rüstungsaktien, Etsy und Shopify im Fokus
Pivotal-Point Nachverfolgung Autodesk: Profiteur des KI- und Bau-Booms - Erwartungen im 2. Quartal deutlich übertroffen!
Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Daimler Truck, CTS Eventim und Heinecken 
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag tiefrot

30.09.25 16:10 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag tiefrot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 11,1 Prozent auf 1,65 USD abwärts.

Tilray (ex Aphria)
1,52 EUR 0,02 EUR 1,33%
Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 11,1 Prozent auf 1,65 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,62 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,71 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5.906.146 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Bei 1,86 USD erreichte der Titel am 29.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,07 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,35 USD erreichte der Anteilsschein am 24.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 78,66 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 224,53 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,88 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,33 Prozent verringert.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tilray (ex Aphria)

DatumMeistgelesen
