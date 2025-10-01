GNW-News: 2025 China (Shenyang) South Korea Week eröffnet
^SHENYANG, China, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 25. September wurde die
2025 China (Shenyang) South Korea Week (China-(Shenyang-)Südkorea-Woche 2025)
feierlich eröffnet. Die viertägige Veranstaltung steht unter dem Motto?Shared
Opportunities, Shared Development, Shared Future" (Gemeinsame Chancen,
gemeinsame Entwicklung, gemeinsame Zukunft) und bietet ein breites Programm:
themenbezogene Ausstellungen, Wirtschafts- und Handelsforen, Kultur- und
Sportaustausch sowie Aktivitäten zur Förderung des Konsums. Mit dabei sind
Branchengrößen wie die südkoreanische CJ Group und mehr als hundert weitere
führende kleine und mittlere Unternehmen aus Korea, die im Rahmen von
Matchmaking-Gesprächen mit Firmen aus der Provinz Liaoning in den Dialog treten.
2025 China (Shenyang) South Korea Week kicks off.
Wang Xinwei, stellvertretender Generalsekretär des KP-Provinzkomitees von
Liaoning und Gouverneur der Provinz, wies darauf hin, dass Liaoning und Südkorea
enge Nachbarn sind, die lediglich durch einen schmalen Wasserstreifen getrennt
sind. Die freundschaftliche Verbindung und die wirtschaftliche Zusammenarbeit
beider Seiten hätten über die Jahre reiche Früchte getragen. Heute ist Südkorea
der zweitgrößte Handelspartner Liaonings und die drittgrößte Quelle
ausländischer Investitionen. Gouverneur Wang bezeichnete Liaoning als
traditionsreiche Industrieregion im Wandel, als Innovationshub mit Pionierrolle
bei der Öffnung nach Osten sowie als kulturelle Heimat mit reichem Erbe. Er
unterstrich Liaonings Bereitschaft, mit allen Sektoren Südkoreas
zusammenzuarbeiten, um neue Impulse für die industrielle Entwicklung zu setzen,
Erfolge in Wissenschaft und Technologie zu teilen, neue Bereiche offener
Kooperation zu erschließen sowie ein weiteres Kapitel des zwischenmenschlichen
und kulturellen Austauschs aufzuschlagen.
Am selben Tag wurde zudem das chinesisch-koreanische Food-Festival anlässlich
der 2025 China (Shenyang) South Korea Week eröffnet. Im Mittelpunkt stehen die
charakteristischen Küchen beider Länder - von Live-Cooking und Verkostungen
klassischer koreanischer Gerichte wie Budae-jjigae (Armeeeintopf) und
koreanischem Fried Chicken bis hin zu interaktiven Erlebnissen mit Spezialitäten
wie Naengmyeon (koreanische kalte Nudeln) und Injeolmi (Klebreiskuchen). So
können Besucher die Geschichten hinter der chinesischen und koreanischen
Esskultur erleben - und gleichzeitig die Vielfalt der Aromen genießen.
Die China (Shenyang) South Korea Week gilt als bedeutende Plattform für die
Internationalisierung Shenyangs und wird nun bereits zum 22. Mal erfolgreich
ausgerichtet.
