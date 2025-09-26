Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) springt am Montagnachmittag hoch

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 37,4 Prozent auf 1,58 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 37,4 Prozent auf 1,58 USD zu. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,60 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,35 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.248.836 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 1,85 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,09 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,35 USD fiel das Papier am 24.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 350,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 28.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ein EPS von -0,04 USD in den Büchern gestanden. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 224,53 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,88 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

