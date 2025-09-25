Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagabend verlustreich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 1,16 USD.
Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte um 20:05 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 1,16 USD. Das bisherige Tagestief markierte Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,16 USD. Bei 1,18 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.723.943 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 1,85 USD. Mit einem Zuwachs von 59,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,35 USD fiel das Papier am 24.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 69,74 Prozent.
Am 28.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Tilray (ex Aphria) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 224,53 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 229,88 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD einfahren.
