Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

25.09.25 16:11 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,8 Prozent auf 1,20 USD.

Tilray (ex Aphria)
1,00 EUR -0,04 EUR -4,15%
Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,8 Prozent auf 1,20 USD abwärts. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,18 USD nach. Bei 1,23 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 1.110.768 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2024 auf bis zu 1,85 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 54,17 Prozent Luft nach oben. Am 24.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,35 USD. Abschläge von 70,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 28.07.2025 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 224,53 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 229,88 Mio. USD umgesetzt worden waren.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,099 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Analysen zu Tilray (ex Aphria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
16.10.2018Tilray BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
