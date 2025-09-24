Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagnachmittag mit Einbußen
Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,8 Prozent auf 1,20 USD.
Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,8 Prozent auf 1,20 USD abwärts. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,18 USD nach. Bei 1,23 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 1.110.768 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2024 auf bis zu 1,85 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 54,17 Prozent Luft nach oben. Am 24.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,35 USD. Abschläge von 70,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Am 28.07.2025 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 224,53 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 229,88 Mio. USD umgesetzt worden waren.
In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,099 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese profitiert zeitweise von Regulierungsänderungsplänen
Tilray-Aktie gibt kräftig nach: Tilray schockiert Anleger mit deutlich höherem Verlust
