Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) präsentiert sich am Mittwochabend fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere um 20:07 Uhr 2,4 Prozent. Bei 1,33 USD erreichte die Tilray (ex Aphria)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,24 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.166.310 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 1,85 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 45,67 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Am 28.07.2025 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 224,53 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,88 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Aktie ausweisen dürften.
Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese profitiert zeitweise von Regulierungsänderungsplänen
Tilray-Aktie gibt kräftig nach: Tilray schockiert Anleger mit deutlich höherem Verlust
|14.08.2019
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|05.06.2019
|Tilray Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|15.05.2019
|Tilray Market Perform
|BMO Capital Markets
|21.02.2019
|Aphria Buy
|Seaport Global Securities
|21.02.2019
|Tilray Neutral
|Seaport Global Securities
|14.08.2019
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|15.05.2019
|Tilray Market Perform
|BMO Capital Markets
|21.02.2019
|Aphria Buy
|Seaport Global Securities
|16.10.2018
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|05.06.2019
|Tilray Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|21.02.2019
|Tilray Neutral
|Seaport Global Securities
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
