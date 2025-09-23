DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.137 -0,3%Nas22.485 -0,4%Bitcoin96.840 +2,1%Euro1,1735 -0,7%Öl69,14 +2,0%Gold3.718 -1,2%
Profil
Aktie im Blick

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) präsentiert sich am Mittwochabend fester

24.09.25 20:24 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilray (ex Aphria)
1,05 EUR -0,00 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere um 20:07 Uhr 2,4 Prozent. Bei 1,33 USD erreichte die Tilray (ex Aphria)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,24 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.166.310 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1,85 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 45,67 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 28.07.2025 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 224,53 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,88 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

In eigener Sache

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tilray (ex Aphria)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tilray (ex Aphria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
16.10.2018Tilray BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

