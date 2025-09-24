Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Abend im Tiefenrausch

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 6,0 Prozent im Minus bei 1,19 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 6,0 Prozent auf 1,19 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,17 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,23 USD. Zuletzt wechselten 2.287.447 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 1,85 USD. 56,12 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,35 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 70,38 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 28.07.2025 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 224,53 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 229,88 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Aktie ausweisen dürften.

