Tilray (ex Aphria) im Fokus

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) behauptet sich am Nachmittag

26.09.25 16:10 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) behauptet sich am Nachmittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Mit einem Kurs von 1,19 USD zeigte sich die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel bei 1,19 USD. In der Spitze legte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,20 USD zu. In der Spitze fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,18 USD. Bei 1,18 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 374.048 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 1,85 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,46 Prozent hinzugewinnen. Am 24.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 70,50 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2025 vor. Tilray (ex Aphria) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 224,53 Mio. USD, gegenüber 229,88 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,33 Prozent präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

