Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagabend im Bullenmodus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 47,0 Prozent auf 1,69 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 47,0 Prozent auf 1,69 USD. In der Spitze legte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,71 USD zu. Bei 1,35 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 28.716.346 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 1,85 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,47 Prozent hinzugewinnen. Am 24.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,35 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 381,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,30 USD gegenüber -0,04 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 224,53 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 229,88 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

