Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Der NASDAQ 100 verlor schlussendlich an Boden.

Der NASDAQ 100 verlor im NASDAQ-Handel letztendlich 0,79 Prozent auf 23.231,11 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,69 Prozent auf 23.020,47 Punkte an der Kurstafel, nach 23.415,42 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 22.977,89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23.242,28 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 22.763,31 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 02.06.2025, den Stand von 21.491,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, einen Wert von 19.574,64 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,75 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 23.969,27 Punkten. Bei 16.542,20 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Biogen (+ 5,60 Prozent auf 139,63 USD), Ross Stores (+ 2,78 Prozent auf 151,25 USD), Marvell Technology (+ 2,76 Prozent auf 64,60 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 2,55 Prozent auf 401,00 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2,16 Prozent auf 341,62 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen The Kraft Heinz Company (-6,97 Prozent auf 26,02 USD), Arm (-4,32 Prozent auf 132,34 USD), MercadoLibre (-3,77 Prozent auf 2.379,76 USD), Align Technology (-3,38 Prozent auf 137,16 USD) und Lam Research (-3,12 Prozent auf 97,03 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 55.501.410 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,631 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,19 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,73 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

