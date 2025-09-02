DAX24.037 +0,6%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.386 +1,3%Euro1,1701 -0,1%Öl68,41 +0,4%Gold3.488 +0,3%
DAX vor schwacher Eröffnung -- Asiens Märkte uneinig -- DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein -- Bitcoin, Deutsche Bank, Siemens Energy, Rheinmetall, Tesla, Disney, Biogen, Ford im Fokus
DEUTZ-Aktie: Einstieg ins Rüstungsgeschäft durch Kauf von Drohnen-Antriebsspezialisten
Tesla-Aktie im Blick: Markteintritt des Xiaomi SU7 könnte die Marktanteile in China beeinflussen
DAX vor schwacher Eröffnung -- Asiens Märkte uneinig -- DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein -- Bitcoin, Deutsche Bank, Siemens Energy, Rheinmetall, Tesla, Disney, Biogen, Ford im Fokus

aktualisiert 02.09.25 08:29 Uhr

Goldpreis klettert auf neues Rekordhoch. Google, PayPal & Co.: Verbraucher auf der Suche nach Alternativen zu US-Tech-Produkten. Mondelez-Aktie: Verbraucherschützer ziehen wegen Milka-Verpackung vor Gericht. Nestlé-CEO Freixe nach Beziehung mit Mitarbeiterin entlassen.

Der deutsche Aktienmarkt wird am Dienstag mit leichten Abgaben erwartet.

Der DAX gibt rund eine halbe Stunde vor dem Ertönen der Startglocke um 0,2 Prozent nach auf 23.977,65 Punkte.
Der TecDAX wird vorbörslich ebenfalls etwas leichter gesehen.

Das Tauziehen um die Marke von 24.000 Punkten dürfte den DAX auch am Dienstag beschäftigen. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Leitindex mehrfach um diese psychologisch wichtige Schwelle geschwankt - und das setzt sich nun in der neuen Handelswoche fort. Nachdem der DAX am Vortag oberhalb dieser Marke in den September gestartet war, dürfte es am Dienstag wieder leicht nach unten gehen.

"Große Impulse sind weder nach oben noch nach unten zu erwarten", schrieb am Morgen der Charttechnik-Experte Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Der DAX bewege sich weiterhin in einer engen Seitwärtsrange, die er für den Dienstag zwischen 23.785 und 24.150 Punkten erwartet. Neue Impulse könnten am Nachmittag von den US-Börsen ausgehen, die am Vortag feiertagsbedingt geschlossen geblieben waren.

Spannung verspricht dabei die Reaktion auf ein Urteil eines Berufungsgerichts, das Präsident Donald Trump die Befugnis abgesprochen hat, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz umfassende Zölle auf Importe zu verhängen. Laut RBC-Strategin Lori Calvasina sind kurzfristig zwar keine größeren Kursbewegungen zu erwarten, da Anleger politische Entwicklungen derzeit eher gelassen aufnehmen. Mittelfristig bleibe die Unsicherheit rund um das Zollthema jedoch hoch.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



DEUTZ-Aktie: Einstieg ins Rüstungsgeschäft durch Kauf von Drohnen-Antriebsspezialisten
DEUTZGoldpreisBitcoinAlibabaMondelezNovo NordiskRüstungsaktien

