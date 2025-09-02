DAX vor schwacher Eröffnung -- Asiens Märkte uneinig -- DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein -- Bitcoin, Deutsche Bank, Siemens Energy, Rheinmetall, Tesla, Disney, Biogen, Ford im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt wird am Dienstag mit leichten Abgaben erwartet. Der DAX gibt rund eine halbe Stunde vor dem Ertönen der Startglocke um 0,2 Prozent nach auf 23.977,65 Punkte.

Der TecDAX wird vorbörslich ebenfalls etwas leichter gesehen. Das Tauziehen um die Marke von 24.000 Punkten dürfte den DAX auch am Dienstag beschäftigen. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Leitindex mehrfach um diese psychologisch wichtige Schwelle geschwankt - und das setzt sich nun in der neuen Handelswoche fort. Nachdem der DAX am Vortag oberhalb dieser Marke in den September gestartet war, dürfte es am Dienstag wieder leicht nach unten gehen. "Große Impulse sind weder nach oben noch nach unten zu erwarten", schrieb am Morgen der Charttechnik-Experte Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Der DAX bewege sich weiterhin in einer engen Seitwärtsrange, die er für den Dienstag zwischen 23.785 und 24.150 Punkten erwartet. Neue Impulse könnten am Nachmittag von den US-Börsen ausgehen, die am Vortag feiertagsbedingt geschlossen geblieben waren. Spannung verspricht dabei die Reaktion auf ein Urteil eines Berufungsgerichts, das Präsident Donald Trump die Befugnis abgesprochen hat, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz umfassende Zölle auf Importe zu verhängen. Laut RBC-Strategin Lori Calvasina sind kurzfristig zwar keine größeren Kursbewegungen zu erwarten, da Anleger politische Entwicklungen derzeit eher gelassen aufnehmen. Mittelfristig bleibe die Unsicherheit rund um das Zollthema jedoch hoch. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Aktienmärkten dürfte am Dienstag erneut Zurückhaltung dominieren. Der EURO STOXX 50 schwächelt vorbörslich etwas. Die europäischen Aktienmärkte dürften am Dienstag etwas leichter in den Handel starten. Nach dem US-Feiertag am Montag sollte das Geschäft jedoch wieder an Fahrt gewinnen. Im Fokus steht zunächst die Veröffentlichung der vorläufigen Verbraucherpreise für die Eurozone am Vormittag. Für August rechnen Experten mit einer unveränderten Inflationsrate von 2,0 Prozent im Jahresvergleich. Die Kernrate dürfte leicht auf 2,2 Prozent nach zuvor 2,3 Prozent gestiegen sein. An den Märkten gilt es als wahrscheinlich, dass die EZB auf ihrer nächsten Sitzung am 11. September den aktuellen Zinskurs beibehält. Belastend wirkt dagegen weiterhin die französische Haushaltskrise: Premierminister Bayrou will am 8. September im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen bleiben am Montag wegen eines Feiertages geschlossen. Der Dow Jones verabschiedete sich am Freitag nach einem schwachen Handelstag 0,2 Prozent niedriger bei 45.544,88 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite verbuchte zum verlängerten Wochenende ebenfalls kräftige Abschläge. Er schloss 1,15 Prozent im Minus bei 21.455,55 Zählern. Am Montag pausiert das Geschäft an den Finanzmärkten in den USA wegen des Labor Days.

Im Freitagshandel kam es an den US-Börsen zu Gewinnmitnahmen. Vor dem langen Wochenende blieben frische Impulse aus den Inflationsdaten aus: Der von der Fed bevorzugte Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) stagnierte im Juli bei einer Jahresrate von 2,6 Prozent und entsprach damit den Erwartungen der Ökonomen. Die Entwicklung stärkt die Spekulationen auf eine Zinssenkung im September. Laut Marktpreisdaten rechnen Anleger aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 85,2 Prozent mit einem Zinsschritt um 25 Basispunkte - nach 83,2 Prozent vor Veröffentlichung der Daten.

Die US-Konsumausgaben privater Haushalte stiegen derweil im Juli etwas kräftiger als im Juni, ebenso legten die privaten Einkommen etwas stärker zu. Analysten hatten diese Entwicklung prognostiziert. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



