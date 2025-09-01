So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag

Commodities im Blick

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis ging um 10:10 Uhr um -0,12 Prozent auf 3.472,59 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 3.476,60 US-Dollar.

Daneben sinkt der Silberpreis um -2,01 Prozent auf 40,41 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 41,24 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Platinpreis um -1,10 Prozent auf 1.394,00 US-Dollar. Gestern stand der Platinpreis noch bei 1.409,50 US-Dollar.

Indes gibt der Palladiumpreis nach. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.138,50 US-Dollar am Vortag auf 1.117,50 US-Dollar nach unten (--1,84 Prozent).

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (Brent) gewinnt 0,84 Prozent auf 68,73 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 68,15 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 65,35 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (64,01 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,11 Prozent.

Zudem zeigt sich der Maispreis im Sinkflug. Um 09:39 Uhr gibt der Maispreis um -0,50 Prozent auf 3,96 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,98 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,52 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,51 US-Dollar).

Indessen verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,31 Prozent auf 0,16 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,16 US-Dollar.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:10 Uhr ab. Es geht -1,43 Prozent auf 2,97 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,00 US-Dollar stand.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 2,64 Prozent auf 61,55 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 59,97 US-Dollar.

