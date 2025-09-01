DAX23.807 -1,0%ESt505.338 -0,5%Top 10 Crypto15,53 +1,8%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.650 +1,6%Euro1,1650 -0,5%Öl68,79 +0,9%Gold3.478 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Bayer BAY001 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Asiens Märkte uneinig -- DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein -- SMA Solar, Lucid, Bitcoin, Deutsche Bank, Siemens Energy, Rheinmetall, Siemens, Tesla, Ford im Fokus
Top News
Aktien von DEUTZ, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT profitieren: DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein Aktien von DEUTZ, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT profitieren: DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein
MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Delivery Hero von vor 3 Jahren bedeutet MDAX-Papier Delivery Hero-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Delivery Hero von vor 3 Jahren bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Commodities im Blick

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag

02.09.25 10:13 Uhr
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag | finanzen.net

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.605,15 USD -9,95 USD -0,38%
News
Baumwolle
0,65 USD 0,00 USD 0,42%
News
Bleipreis
1.953,85 USD 11,20 USD 0,58%
News
Dieselpreis Benzin
1,56 EUR -0,01 EUR -0,51%
News
EEX Strompreis Phelix DE
91,50 EUR 1,00 EUR 1,10%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,97 USD -0,05 USD -1,49%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.478,20 USD 1,60 USD 0,05%
News
Haferpreis
3,06 USD 0,07 USD 2,25%
News
Heizölpreis
61,55 USD 1,59 USD 2,64%
News
Holzpreis
548,50 USD -13,00 USD -2,32%
News
Kaffeepreis
3,98 USD 0,11 USD 2,78%
News
Kakaopreis
5.292,00 GBP -49,00 GBP -0,92%
News
Kohlepreis
96,25 USD -0,15 USD -0,16%
News
Kupferpreis
9.804,40 USD -0,45 USD -0,00%
News
Lebendrindpreis
2,42 USD 0,04 USD 1,64%
News
Mageres Schwein Preis
0,95 USD 0,01 USD 0,77%
News
Maispreis
3,96 USD -0,02 USD -0,50%
News
Mastrindpreis
3,65 USD -0,01 USD -0,14%
News
Milchpreis
17,26 USD -0,02 USD -0,12%
News
Naphthapreis (European)
559,20 USD -0,25 USD -0,04%
News
Nickelpreis
15.264,00 USD 80,00 USD 0,53%
News
Ölpreis (Brent)
68,78 USD 0,62 USD 0,91%
News
Ölpreis (WTI)
65,25 USD 1,25 USD 1,95%
News
Orangensaftpreis
2,58 USD 0,17 USD 7,14%
News
Palladiumpreis
1.122,50 USD -16,00 USD -1,41%
News
Palmölpreis
4.317,00 MYR -57,00 MYR -1,30%
News
Platinpreis
1.396,50 USD -13,00 USD -0,92%
News
Rapspreis
467,00 EUR 4,25 EUR 0,92%
News
Reispreis
11,89 USD 0,04 USD 0,34%
News
Silberpreis
40,48 USD -0,76 USD -1,84%
News
Sojabohnenmehlpreis
285,20 USD 0,30 USD 0,11%
News
Sojabohnenölpreis
0,52 USD 0,00 USD 0,27%
News
Sojabohnenpreis
10,35 USD -0,02 USD -0,19%
News
Super Benzin
1,65 EUR -0,01 EUR -0,30%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
186,50 EUR -5,25 EUR -2,74%
News
Zinkpreis
2.839,85 USD 24,45 USD 0,87%
News
Zinnpreis
35.124,00 USD -400,00 USD -1,13%
News
Zuckerpreis
0,16 USD 0,00 USD 0,18%
News

Der Goldpreis ging um 10:10 Uhr um -0,12 Prozent auf 3.472,59 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 3.476,60 US-Dollar.

Daneben sinkt der Silberpreis um -2,01 Prozent auf 40,41 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 41,24 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Platinpreis um -1,10 Prozent auf 1.394,00 US-Dollar. Gestern stand der Platinpreis noch bei 1.409,50 US-Dollar.

Indes gibt der Palladiumpreis nach. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.138,50 US-Dollar am Vortag auf 1.117,50 US-Dollar nach unten (--1,84 Prozent).

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (Brent) gewinnt 0,84 Prozent auf 68,73 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 68,15 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 65,35 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (64,01 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,11 Prozent.

Zudem zeigt sich der Maispreis im Sinkflug. Um 09:39 Uhr gibt der Maispreis um -0,50 Prozent auf 3,96 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,98 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,52 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,51 US-Dollar).

Indessen verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,31 Prozent auf 0,16 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,16 US-Dollar.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:10 Uhr ab. Es geht -1,43 Prozent auf 2,97 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,00 US-Dollar stand.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 2,64 Prozent auf 61,55 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 59,97 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alistair Scott / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis