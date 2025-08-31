DAX24.037 +0,6%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,27 +1,1%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.119 +0,6%Euro1,1702 +0,1%Öl68,17 +0,1%Gold3.474 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- Wall Street bleibt zu -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- Gold, Silber, Tesla, VW, Buffett, TeamViewer, Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, Bayer, Orsted im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bayer-Aktie verliert: Neue Studie zu Vericiguat verfehlt das primäre Endziel Bayer-Aktie verliert: Neue Studie zu Vericiguat verfehlt das primäre Endziel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Heute geht's los. Bereiten Sie sich auf die Finanzmärkte vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Medienbericht

HSBC-Aktie höher: Ex-Barclays-CFO Kheraj im Rennen um Chairman-Posten

01.09.25 16:24 Uhr
HSBC-Aktie stärker: Ex-Barclays-CFO Kheraj ist Kandidat für das Amt des Chairman | finanzen.net

HSBC kommt auf der Suche nach einem neuen Chairman offenbar voran.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
11,10 EUR 0,10 EUR 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie Sky News berichtet, hat die britische Bank den früheren Barclays-CFO und ehemaligen stellvertretenden Chairman von Standard Chartered, Naguib Kheraj, in die engere Wahl genommen. HSBC habe für die Nachfolge von Mark Tucker, der am 30. September als Chairman aufhört, eine kleine Zahl von Kandidaten ausgewählt. Sky News hat bei HSBC wegen einer Stellungnahme angefragt.

Wer­bung

Im Londoner Handel gewinnt die HSBC-Aktie zeitweise 0,81 Prozent auf 9,54 Pfund.

DJG/DJN/mgo/sha

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf HSBC

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HSBC

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu HSBC Holdings plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HSBC Holdings plc

DatumRatingAnalyst
27.08.2025HSBC BuyGoldman Sachs Group Inc.
12.08.2025HSBC Sector PerformRBC Capital Markets
01.08.2025HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025HSBC NeutralUBS AG
30.07.2025HSBC NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.08.2025HSBC BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.07.2025HSBC BuyJefferies & Company Inc.
16.07.2025HSBC OverweightBarclays Capital
03.07.2025HSBC BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2025HSBC BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.08.2025HSBC Sector PerformRBC Capital Markets
01.08.2025HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025HSBC NeutralUBS AG
30.07.2025HSBC NeutralUBS AG
30.07.2025HSBC NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.10.2021HSBC SellDeutsche Bank AG
27.05.2021HSBC UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2021HSBC SellDeutsche Bank AG
28.04.2021HSBC UnderweightBarclays Capital
27.04.2021HSBC UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HSBC Holdings plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen