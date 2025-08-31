HSBC-Aktie höher: Ex-Barclays-CFO Kheraj im Rennen um Chairman-Posten
HSBC kommt auf der Suche nach einem neuen Chairman offenbar voran.
Werte in diesem Artikel
Wie Sky News berichtet, hat die britische Bank den früheren Barclays-CFO und ehemaligen stellvertretenden Chairman von Standard Chartered, Naguib Kheraj, in die engere Wahl genommen. HSBC habe für die Nachfolge von Mark Tucker, der am 30. September als Chairman aufhört, eine kleine Zahl von Kandidaten ausgewählt. Sky News hat bei HSBC wegen einer Stellungnahme angefragt.
