Zinshoffnungen: DAX zieht an -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Kapitalerhöhung

Deutsche Bank-Aktie höher: Ausgabe von Additional-Tier-1-Wertpapieren geplant

24.11.25 09:55 Uhr
Deutsche Bank will Kapitalinstrumente zur Stärkung des Kernkapitals emittieren - Aktie zieht an | finanzen.net

Die Deutsche Bank will Wertpapiere ausgeben, die als Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1) anerkannt werden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
29,78 EUR 0,16 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Frankfurter Bank kündigte eine Emission im Benchmark-Volumen und erstem Kündigungstermin 30. Oktober 2034 an. Grundlage für die Emission sei eine Ermächtigung der zurückliegenden Hauptversammlung, heißt es in der Mitteilung. Die geplante Emission mit einer Stückelung von 200.000 Euro diene dazu, die Verschuldungsquote sowie die Kernkapitalquote und die Gesamtkapitalquote der Deutsche Bank zu unterstützen. Die Aktie steigt via XETRA zeitweise um 1,50 Prozent auf 29,83 Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2025 03:55 ET (08:55 GMT)

DOW JONES

Analysen zu Deutsche Bank AG

