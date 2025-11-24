Kapitalerhöhung

Die Deutsche Bank will Wertpapiere ausgeben, die als Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1) anerkannt werden.

Die Frankfurter Bank kündigte eine Emission im Benchmark-Volumen und erstem Kündigungstermin 30. Oktober 2034 an. Grundlage für die Emission sei eine Ermächtigung der zurückliegenden Hauptversammlung, heißt es in der Mitteilung. Die geplante Emission mit einer Stückelung von 200.000 Euro diene dazu, die Verschuldungsquote sowie die Kernkapitalquote und die Gesamtkapitalquote der Deutsche Bank zu unterstützen. Die Aktie steigt via XETRA zeitweise um 1,50 Prozent auf 29,83 Euro.

