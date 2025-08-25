HSBC Aktie
Marktkap. 194,44 Mrd. EURKGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1060 Pence auf "Buy" belassen. Die Analysten bleiben in ihrem Branchenkommentar vom Dienstagabend auch nach dem guten Lauf optimistisch für Europas Banken und sehen sie in einem "besser für länger"-Szenario. Das Vertrauen der Anleger in die mittelfristige Entwicklung der Zinsergebnisse sei gestiegen. Im Schnitt beträgt das Kurspotenzial zu den aktualisierten Zielen etwa zehn Prozent, bei einigen Kaufempfehlungen sogar etwa zwanzig Prozent./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 21:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: HSBC Buy
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
10,60 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,24 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,62 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,83 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HSBC Holdings plc
|09:21
|HSBC Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.25
|HSBC Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.08.25
|HSBC Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|HSBC Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|HSBC Neutral
|UBS AG
