10 vor 9

Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen - Anleger warten auf NIO-Bilanz

02.09.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - NYSE-Aktie NIO vor Zahlenvorlage im Blick | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.037,3 PKT 135,1 PKT 0,57%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
25.617,4 PKT 539,8 PKT 2,15%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
42.283,7 PKT 94,9 PKT 0,22%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.875,5 PKT 17,6 PKT 0,46%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX wird am Dienstag mit leichten Abgaben erwartet

Der DAX gibt rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke um 0,40 Prozent nach auf 23.943,00 Punkte.

2. Börsen in Fernost tendieren uneins

In Tokio zeigt sich der japanische Leitindex Nikkei 225 im Verlauf volatil und steigt derzeit wieder leicht um 0,06 Prozent auf 42.212,58 Punkte.

Daneben verliert der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland 0,45 Prozent auf 3.857,14 Zähler.

Wer­bung

In Hongkong geht es unterdessen für den Hang Seng um 0,28 Prozent nach unten auf 25.545,69 Stellen.

3. Goldpreis steigt auf neues Rekordhoch

Gold war in der Nacht auf Dienstag kurzzeitig so teuer wie noch nie. Zur Nachricht

4. Aktien von Deutsche Bank und Siemens Energy neu im EURO STOXX 50, auch Rheinmetall-Aktie im Fokus

Wer­bung

Die Deutsche Bank sowie Siemens Energy steigen in den EURO STOXX 50 auf. Zur Nachricht

5. DEUTZ-Aktie: Einstieg ins Rüstungsgeschäft durch Kauf von Drohnen-Antriebsspezialisten

Der Motorenbauer DEUTZ steigt mit dem geplanten Kauf der Sobek Group, einem Antriebsspezialisten für Drohnen, in den Rüstungsmarkt ein. Zur Nachricht

6. Bitcoin knackt erneut die Marke von 110.000 US-Dollar

Der Bitcoin hat sich am Dienstag weiter etwas von seiner jüngsten Kursschwäche erholt. Zur Nachricht

7. NIO präsentiert Zahlen des vergangenen Jahresviertels

Noch vor dem Start der US-Börsen wird NIO die Zahlen zum vergangenen Jahresviertel präsentieren. Die Erwartungen der Experten 8. Tesla-Aktie: E-Autobauer will eigene Umweltbilanz verbessern

Der US-Elektroautobauer Tesla ist in seiner Fabrik in Grünheide bei Berlin mit dem europäischen Umweltsiegel EMAS ausgezeichnet worden und verpflichtet sich zu weiteren Umweltzielen. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas höher

Die Ölpreise präsentieren sich am Dienstagmorgen mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future (gegenüber Freitag) um 0,90 auf 64,91 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,27 auf 68,42 Dollar anzog.

10. Euro schwächelt

Der Euro tendiert am Morgen zeitweise etwas tiefer auf 1,16927 US-Dollar.

Bildquellen: Who is Danny / Shutterstock.com

