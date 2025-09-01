DAX24.037 +0,6%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.452 +1,4%Euro1,1704 ±-0,0%Öl68,46 +0,4%Gold3.489 +0,4%
Analysten-Prognosen

Ausblick: NIO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

02.09.25 08:31 Uhr
Spannung an der NYSE: Was Analysten von der NIO-Bilanz und der Aktie erwarten | finanzen.net

Am Dienstag steht die Bilanzvorlage von NIO auf der Agenda. Was Experten erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
5,70 EUR 0,07 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NIO präsentiert in der am 02.09.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -2,217 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NIO noch -2,5 CNY je Aktie verloren.

Die Umsatzschätzungen von 8 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 19,62 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 17,446 Milliarden CNY im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

