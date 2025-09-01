Analysten-Prognosen

Ausblick: NIO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

02.09.25 08:31 Uhr

Am Dienstag steht die Bilanzvorlage von NIO auf der Agenda. Was Experten erwarten.

NIO präsentiert in der am 02.09.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete. Wer­bung Wer­bung In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -2,217 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NIO noch -2,5 CNY je Aktie verloren. Die Umsatzschätzungen von 8 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 19,62 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 17,446 Milliarden CNY im Vorjahresviertel gegenübersteht. Redaktion finanzen.net

