NIO Aktie News: NIO präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Die Aktie von NIO gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die NIO-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 5,78 USD.

Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 5,78 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die NIO-Aktie bei 5,80 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,78 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.473.887 Stück gehandelt.

Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,01 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 38,70 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,03 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,62 Prozent.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NIO am 02.09.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,32 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NIO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,63 Mrd. USD im Vergleich zu 2,61 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte NIO am 25.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 25.11.2026.

2025 dürfte NIO einen Verlust von -7,031 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

