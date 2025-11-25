NIO Aktie News: NIO tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Blick auf NIO-Kurs

Die Aktie von NIO gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NIO-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 4,9 Prozent auf 5,47 USD nach.

Das Papier von NIO befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 4,9 Prozent auf 5,47 USD ab. Die NIO-Aktie sank bis auf 5,39 USD. Bei 5,68 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 5.112.881 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 8,01 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 46,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,03 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NIO am 02.09.2025. NIO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,35 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat NIO 2,63 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,61 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2026 erfolgen.

2025 dürfte NIO einen Verlust von -7,031 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

NIO-Aktie im Rückwärtsgang - Ergebnis-Druck auf den Tesla-Konkurrenten wächst zunehmend

BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie

Aktien legen zu: BYD-Auslieferungen gehen im September zurück - Xpeng, NIO & Co. teils mit neuen Rekorden