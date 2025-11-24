NIO Aktie News: NIO präsentiert sich am Montagabend fester

NIO im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von NIO. Zuletzt wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 5,85 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von NIO nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 4,7 Prozent auf 5,85 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die NIO-Aktie bei 5,86 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 5,78 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.537.348 NIO-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,01 USD) erklomm das Papier am 03.10.2025. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 37,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 3,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NIO-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für NIO-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Am 02.09.2025 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,32 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,35 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 2,63 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,61 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 25.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von NIO veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 25.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,031 CNY je NIO-Aktie belaufen.

