NIO Aktie News: NIO am Dienstagabend leichter
Die Aktie von NIO gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 5,59 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 5,59 USD. Das Tagestief markierte die NIO-Aktie bei 5,39 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 5,68 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.537.445 NIO-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,01 USD) erklomm das Papier am 03.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NIO-Aktie 43,42 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 3,03 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
NIO-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.
NIO ließ sich am 02.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,32 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,63 Mrd. USD – ein Plus von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NIO 2,61 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
NIO dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.03.2026 präsentieren.
In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -7,031 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Die aktuellsten News zur NIO-Aktie
NIO-Aktie im Rückwärtsgang - Ergebnis-Druck auf den Tesla-Konkurrenten wächst zunehmend
BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie
Aktien legen zu: BYD-Auslieferungen gehen im September zurück - Xpeng, NIO & Co. teils mit neuen Rekorden
