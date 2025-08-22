DAX24.328 -0,2%ESt505.470 -0,3%Top 10 Crypto15,99 -3,1%Dow45.428 -0,5%Nas21.504 ±0,0%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1705 -0,2%Öl68,64 +1,3%Gold3.373 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 PUMA 696960 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht Commerzbank-Anteil -- PUMA, DHL, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
Rio Tinto stellt Arbeit an Simandou-Eisenerzprojekt wegen Todesfall ein Rio Tinto stellt Arbeit an Simandou-Eisenerzprojekt wegen Todesfall ein
HelloFresh-Aktie profitiert: HelloFresh holt Fabien Simon als Finanzvorstand HelloFresh-Aktie profitiert: HelloFresh holt Fabien Simon als Finanzvorstand
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Flaggschiffmodell

NIO-Aktie steigt nach Vorstellung des neuen ES8 - Anleger warten auf Q2-Zahlen

25.08.25 15:43 Uhr
NYSE-Aktie NIO überzeugt mit neuem Modell - Spannung vor Q2-Ergebnissen wächst | finanzen.net

NIO hat mit der Vorstellung seines neuen ES8 für Aufmerksamkeit gesorgt. Anleger hoffen, dass das Modell die Verkäufe ankurbelt - nun wartet der Markt gespannt auf die Q2-Zahlen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NIO
5,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• NIO bringt neues Modell auf den Markt
• ES8 als möglicher Verkaufstreiber
• Warten auf Q2-Bericht

Wer­bung

NIO stellt neues Modell vor

Am 21. August 2025 hat NIO den neuen ES8 offiziell präsentiert und Vorbestellungen gestartet. Das große Premium-SUV mit sechs oder sieben Sitzen startet ab 416.800 RMB (bzw. 308.800 RMB im BaaS-Abo) und wird ab Ende September ausgeliefert, wie aus der entsprechenden Pressemitteilung hervorgeht. Frühbesteller sollen zudem Rabatte und exklusive Rückkaufvorteile erhalten.

Der neue ES8 wachse von einem mittelgroßen zu einem großen SUV mit 5,28 Metern Länge und positioniert sich als luxuriöses Flaggschiffmodell. Dabei kombiniere er NIOs neueste 900-Volt-Technologie, eine 102-kWh-Batterie und 520 kW Leistung mit einer Reichweite von bis zu 635 Kilometern. Der Sprint auf 100 km/h gelinge in 3,97 Sekunden.

NIO-Aktie freundlich

Die Präsentation des neuen ES8 hat der NIO-Aktie am Montag spürbaren Rückenwind verliehen. Anleger setzen darauf, dass das neue Modell die Verkaufszahlen steigern wird, erklärt Dow Jones Newswires. Entsprechend legten die Papiere nach der Vorstellung deutlich zu, gestützt von bereits starken Umsätzen in der Vorwoche.

Wer­bung

Im NYSE-Handel gewinnen die ADR-Papiere von NIO zwischenzeitlich 1,66 Prozent auf 6,45 US-Dollar. Damit kann der Elektroautohersteller seine positive Kursentwicklung fortsetzten. Seit Jahresbeginn liegt das Kursplus bereits bei 45,41 Prozent.

"Ich denke, der Trend wird weiterhin vom neuen ES8 bestimmt. Die Kundenfrequenz in den Ausstellungsräumen war am Wochenende recht gut", sagte Morningstar-Analyst Vincent Sun laut Dow Jones Newswires.

Q2-Ergebnisse angekündigt

Außerdem kündigte NIO am 20. August die Veröffentlichung der ungeprüften Finanzergebnisse für das zweite Quartal an. Am 2. September soll der Quartalsbericht veröffentlicht werden.

Wer­bung

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com, Andy Feng / Shutterstock.com

Nachrichten zu NIO

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NIO

DatumRatingAnalyst
08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NIO nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen