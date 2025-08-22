NIO-Aktie steigt nach Vorstellung des neuen ES8 - Anleger warten auf Q2-Zahlen
NIO hat mit der Vorstellung seines neuen ES8 für Aufmerksamkeit gesorgt. Anleger hoffen, dass das Modell die Verkäufe ankurbelt - nun wartet der Markt gespannt auf die Q2-Zahlen.
Werte in diesem Artikel
• NIO bringt neues Modell auf den Markt
• ES8 als möglicher Verkaufstreiber
• Warten auf Q2-Bericht
NIO stellt neues Modell vor
Am 21. August 2025 hat NIO den neuen ES8 offiziell präsentiert und Vorbestellungen gestartet. Das große Premium-SUV mit sechs oder sieben Sitzen startet ab 416.800 RMB (bzw. 308.800 RMB im BaaS-Abo) und wird ab Ende September ausgeliefert, wie aus der entsprechenden Pressemitteilung hervorgeht. Frühbesteller sollen zudem Rabatte und exklusive Rückkaufvorteile erhalten.
Der neue ES8 wachse von einem mittelgroßen zu einem großen SUV mit 5,28 Metern Länge und positioniert sich als luxuriöses Flaggschiffmodell. Dabei kombiniere er NIOs neueste 900-Volt-Technologie, eine 102-kWh-Batterie und 520 kW Leistung mit einer Reichweite von bis zu 635 Kilometern. Der Sprint auf 100 km/h gelinge in 3,97 Sekunden.
NIO-Aktie freundlich
Die Präsentation des neuen ES8 hat der NIO-Aktie am Montag spürbaren Rückenwind verliehen. Anleger setzen darauf, dass das neue Modell die Verkaufszahlen steigern wird, erklärt Dow Jones Newswires. Entsprechend legten die Papiere nach der Vorstellung deutlich zu, gestützt von bereits starken Umsätzen in der Vorwoche.
Im NYSE-Handel gewinnen die ADR-Papiere von NIO zwischenzeitlich 1,66 Prozent auf 6,45 US-Dollar. Damit kann der Elektroautohersteller seine positive Kursentwicklung fortsetzten. Seit Jahresbeginn liegt das Kursplus bereits bei 45,41 Prozent.
"Ich denke, der Trend wird weiterhin vom neuen ES8 bestimmt. Die Kundenfrequenz in den Ausstellungsräumen war am Wochenende recht gut", sagte Morningstar-Analyst Vincent Sun laut Dow Jones Newswires.
Q2-Ergebnisse angekündigt
Außerdem kündigte NIO am 20. August die Veröffentlichung der ungeprüften Finanzergebnisse für das zweite Quartal an. Am 2. September soll der Quartalsbericht veröffentlicht werden.
Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf NIO
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NIO
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere NIO News
Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com, Andy Feng / Shutterstock.com
Nachrichten zu NIO
Analysen zu NIO
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NIO nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen