NIO hat mit der Vorstellung seines neuen ES8 für Aufmerksamkeit gesorgt. Anleger hoffen, dass das Modell die Verkäufe ankurbelt - nun wartet der Markt gespannt auf die Q2-Zahlen.

• NIO bringt neues Modell auf den Markt

• ES8 als möglicher Verkaufstreiber

• Warten auf Q2-Bericht



NIO stellt neues Modell vor

Am 21. August 2025 hat NIO den neuen ES8 offiziell präsentiert und Vorbestellungen gestartet. Das große Premium-SUV mit sechs oder sieben Sitzen startet ab 416.800 RMB (bzw. 308.800 RMB im BaaS-Abo) und wird ab Ende September ausgeliefert, wie aus der entsprechenden Pressemitteilung hervorgeht. Frühbesteller sollen zudem Rabatte und exklusive Rückkaufvorteile erhalten.

Der neue ES8 wachse von einem mittelgroßen zu einem großen SUV mit 5,28 Metern Länge und positioniert sich als luxuriöses Flaggschiffmodell. Dabei kombiniere er NIOs neueste 900-Volt-Technologie, eine 102-kWh-Batterie und 520 kW Leistung mit einer Reichweite von bis zu 635 Kilometern. Der Sprint auf 100 km/h gelinge in 3,97 Sekunden.

NIO-Aktie freundlich

Die Präsentation des neuen ES8 hat der NIO-Aktie am Montag spürbaren Rückenwind verliehen. Anleger setzen darauf, dass das neue Modell die Verkaufszahlen steigern wird, erklärt Dow Jones Newswires. Entsprechend legten die Papiere nach der Vorstellung deutlich zu, gestützt von bereits starken Umsätzen in der Vorwoche.

Im NYSE-Handel gewinnen die ADR-Papiere von NIO zwischenzeitlich 1,66 Prozent auf 6,45 US-Dollar. Damit kann der Elektroautohersteller seine positive Kursentwicklung fortsetzten. Seit Jahresbeginn liegt das Kursplus bereits bei 45,41 Prozent.

"Ich denke, der Trend wird weiterhin vom neuen ES8 bestimmt. Die Kundenfrequenz in den Ausstellungsräumen war am Wochenende recht gut", sagte Morningstar-Analyst Vincent Sun laut Dow Jones Newswires.

Q2-Ergebnisse angekündigt

Außerdem kündigte NIO am 20. August die Veröffentlichung der ungeprüften Finanzergebnisse für das zweite Quartal an. Am 2. September soll der Quartalsbericht veröffentlicht werden.

