NIO Aktie News: NIO am Abend gesucht

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von NIO. Zuletzt ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 4,7 Prozent auf 5,66 USD.

Die NIO-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,7 Prozent auf 5,66 USD. In der Spitze gewann die NIO-Aktie bis auf 5,68 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,45 USD. Der Tagesumsatz der NIO-Aktie belief sich zuletzt auf 4.931.001 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,01 USD. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,64 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NIO-Aktie 46,51 Prozent sinken.

Nachdem NIO seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte NIO am 02.09.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,35 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat NIO im vergangenen Quartal 2,63 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIO 2,61 Mrd. USD umsetzen können.

Am 25.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 25.11.2026 wird NIO schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -7,066 CNY je NIO-Aktie in den Büchern stehen.

