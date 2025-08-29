DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.221 +0,2%Euro1,1696 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 ±0,0%
Experten-Prognosen

So schätzen die Analysten die T-Mobile US-Aktie im August 2025 ein

31.08.25 22:30 Uhr
So schätzen die Analysten die T-Mobile US-Aktie im August 2025 ein | finanzen.net

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die T-Mobile US-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
213,45 EUR 0,25 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im vergangenen August haben 1 Experten die Aktie von T-Mobile US wie folgt eingeschätzt.

1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 265,00 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von T-Mobile US auf 251,99 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research265,00 USD5,1613.08.2025
DZ BANK--06.08.2025

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

