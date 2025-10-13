DAX 24.388 +0,6%ESt50 5.568 +0,7%MSCI World 4.276 -0,2%Top 10 Crypto 15,30 -4,1%Nas 22.695 +2,2%Bitcoin 96.838 -2,8%Euro 1,1569 +0,0%Öl 62,85 -0,9%Gold 4.107 -0,1%
Marktkap. 222,56 Mrd. EUR

KGV 22,84 Div. Rendite 1,28%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat T-Mobile US von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 270 US-Dollar belassen. Das neue Anlagevotum für die Aktie des Mobilfunkers basiere auf der im laufenden Jahr durchwachsenen Kursentwicklung sowie auf soliden operativen Trends, schrieb Jonathan Atkin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom kurzfristig ein stärkeres Kundenwachstum als die US-Wettbewerber verzeichnen und mittelfristig Wert aus der Übernahme von USM schöpfen wird./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:27 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: T-Mobile US Outperform

Unternehmen:
T-Mobile US		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 270,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 225,06		 Abst. Kursziel*:
19,97%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 224,60		 Abst. Kursziel aktuell:
20,21%
Analyst Name:
Jonathan Atkin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 283,75

*zum Zeitpunkt der Analyse

