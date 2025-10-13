T-Mobile US Aktie
Marktkap. 222,56 Mrd. EURKGV 22,84 Div. Rendite 1,28%
WKN A1T7LU
ISIN US8725901040
Symbol TMUS
T-Mobile US Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat T-Mobile US von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 270 US-Dollar belassen. Das neue Anlagevotum für die Aktie des Mobilfunkers basiere auf der im laufenden Jahr durchwachsenen Kursentwicklung sowie auf soliden operativen Trends, schrieb Jonathan Atkin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom kurzfristig ein stärkeres Kundenwachstum als die US-Wettbewerber verzeichnen und mittelfristig Wert aus der Übernahme von USM schöpfen wird./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:27 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: T-Mobile US Outperform
|Unternehmen:
T-Mobile US
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 270,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 225,06
|Abst. Kursziel*:
19,97%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 224,60
|Abst. Kursziel aktuell:
20,21%
|
Analyst Name:
Jonathan Atkin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 283,75
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu T-Mobile US
|08:16
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|08:16
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|08:16
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|13.04.16
|T-Mobile US Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|10.12.14
|T-Mobile US Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|08.09.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.25
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research