T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Nachmittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Das Papier von T-Mobile US legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 208,58 USD.

Das Papier von T-Mobile US konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 208,58 USD. In der Spitze gewann die T-Mobile US-Aktie bis auf 209,66 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 207,71 USD. Bisher wurden heute 92.525 T-Mobile US-Aktien gehandelt.

Bei 276,49 USD markierte der Titel am 04.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 199,46 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten T-Mobile US-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,60 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 283,75 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte T-Mobile US am 23.10.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte T-Mobile US 2,61 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat T-Mobile US im vergangenen Quartal 21,96 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte T-Mobile US 20,16 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass T-Mobile US im Jahr 2025 10,06 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

